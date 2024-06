Dawid postraszył Goliata. Byliśmy naprawdę blisko sprawienia niespodzianki

Grupa D: Polska – Holandia 1:2 (1:1)

Bramki: 1:0 Adam Buksa (16-głową), 1:1 Cody Gakpo (29), 1:2 Wout Weghorst (83).

Polska: Wojciech Szczęsny – Jan Bednarek, Bartosz Salamon (87. Bartosz Bereszyński), Jakub Kiwior – Przemysław Frankowski, Taras Romanczuk (55. Bartosz Slisz), Piotr Zieliński (78. Jakub Piotrowski), Kacper Urbański (55. Karol Świderski), Sebastian Szymański (46. Jakub Moder), Nicola Zalewski – Adam Buksa.

Holandia: Bart Verbruggen – Denzel Dumfries, Stefan de Vrij, Virgil van Dijk, Nathan Ake (87. Micky van de Ven) – Jerdy Schouten, Tijjani Reijnders, Joey Veerman (62. Georginio Wijnaldum) – Xavi Simons (62. Donyell Malen), Memphis Depay (81. Wout Weghorst), Cody Gakpo (81. Jeremy Frimpong).

Zgodnie z przewidywaniami od początku meczu inicjatywa należała do Holendrów. To oni dłużej utrzymywali się przy piłce i próbowali zagrozić bramce strzeżonej przez Wojciecha Szczęsnego.

Skupieni na defensywie Biało-Czerwoni czekali na swoją szansę i ta nadeszła w 16. minucie, gdy wykonywali rzut rożny. Dośrodkował Piotr Zieliński, a strzałem głową niespodziewane prowadzenie Polakom dał Adam Buksa. To siódmy gol w narodowych barwach blisko 28-letniego napastnika.

Holendrzy dalej przeważali, ale w kluczowych momentach brakowało im precyzji. W 29. minucie dopisało im jednak szczęście. Strzał sprzed pola karnego oddał Cody Gakpo, piłka odbiła się od Jana Bednarka i wpadła do siatki obok zmylonego Szczęsnego.

„Pomarańczowi” kolejne dogodne okazje mieli jeszcze przed przerwą. Gakpo i Memphis Depay nieznacznie się jednak pomylili.

Również drugą połowę Holendrzy zaczęli od ataków. Polacy do głosu zaczęli dochodzić po kilkunastu minutach i mieli świetną sytuację, jednak strzał Kiwiora był za słaby i w środek bramki Barta Verbruggena.

Później tempo spotkania wyraźnie spadło. Grę Holandii na nowo rozruszali wprowadzeni w 81. minucie Jeremy Frimpong i Wout Weghorst. Intuicja nie zawiodła trenera Ronalda Koemana. To właśnie Weghorst zaledwie dwie minuty później nie dał się zablokować Bartoszowi Salamonowi i dał swojej drużynie prowadzenie.

Polacy próbowali wyrównać. W 89. minucie po indywidualnej akcji Jakuba Piotrowskiego strzelał Karol Świderski, ale Verbruggen nie dał się zaskoczyć. W doliczonym czasie gry zmienić rezultat strzałami z dystansu próbowali Jakub Moder i Nicola Zalewski, ale Holendrzy finalnie dowieźli korzystny dla siebie wynik.

Dzisiaj w „polskiej” wicemistrzowie świata Francuzi zagrają z Austrią (godz. 21).

– Holendrzy prowadzili grę, natomiast my mieliśmy bardzo dobre sytuacje, również po stracie drugiej bramki. Wielka szkoda, że kończymy ten mecz z zerowym dorobkiem punktowym – powiedział po meczu Adam Buksa.

– Na pewno zagraliśmy dobre spotkanie przeciwko bardzo dobremu przeciwnikowi. Nie składamy broni. Mamy jeszcze dwa mecze, w których możemy powalczyć, zdobyć punkty i liczyć się dalej w grze o awans. Tak że głowa do góry – zaapelował napastnik.

Holenderskie media z nieukrywaną ulgą przyjęły – jak same określiły – minimalne zwycięstwo swojej reprezentacji nad Polską. Za bohatera uznano zdobywcę decydującego gola Wouta Weghorsta.

– Weghorst bohaterem „Oranje”. Holandia rozpoczyna mistrzostwa Europy od „ciasnego” zwycięstwa nad Polską – napisał tuż po końcowym gwizdku dziennik „De Telegraaf”.

Piotr Zieliński we wczorajszym meczu z Holandią po raz 91. zagrał w reprezentacji Polski i zrównał się z Władysławem Żmudą na 11. miejscu w klasyfikacji wszech czasów.

Rekordzistą z dorobkiem 150 występów pozostaje Robert Lewandowski, który pauzował z powodu kontuzji.

Piłkarze z największą liczbą występów w reprezentacji Polski:

Robert Lewandowski 150

Jakub Błaszczykowski 109

Kamil Glik 103

Michał Żewłakow 102

Grzegorz Lato 100 (4 mecze nieoficjalne)

Grzegorz Krychowiak 100

Kazimierz Deyna 97 (6 meczów nieoficjalnych)

Jacek Bąk 96

Jacek Krzynówek 96

Kamil Grosicki 93

Władysław Żmuda 91 (2 mecze nieoficjalne)

Piotr Zieliński 91



Tabela Grupy D

1. Holandia 1 2-1 3

2. Austria 0 0-0 0

. Francja 0 0-0 0

4. Polska 1 1-2 0

Najbliższe mecze odbędą się 21 czerwca (piątek)

Polska – Austria (godz. 18:00)

Holandia – Francja (godz. 21:00)

Mecze otwarcia reprezentacji Polski na MŚ i ME:

MŚ 1938, Polska - Brazylia 5:6 po dogr.

MŚ 1974, Polska - Argentyna 3:2

MŚ 1978, Polska - RFN 0:0

MŚ 1982, Polska - Włochy 0:0

MŚ 1986, Polska - Maroko 0:0

MŚ 2002, Polska - Korea Pld. 0:2

MŚ 2006, Polska - Ekwador 0:2

ME 2008, Polska - Niemcy 0:2

ME 2012, Polska - Grecja 1:1

ME 2016, Polska - Irlandia Płn. 1:0

MŚ 2018, Polska - Senegal 1:2

ME 2021, Polska - Słowacja 1:2

MŚ 2022, Polska - Meksyk 0:0

ME 2024, Polska - Holandia 1:2

Źródło: PAP/MP