Turecki spacer Biało-Czerwonych

Polska – Turcja 3:0 (25:19, 25:12, 25:19).

Polska: Bartosz Bednorz, Jan Firlej, Łukasz Kaczmarek, Karol Kłos, Mateusz Poręba, Kamil Semeniuk, Jakub Popiwczak (libero) – Jakub Kochanowski, Kamil Szymura (libero).

Turcja: Efe Bayram, Adis Lagumdzija, Mirza Lagumdzija, Mert Matic, Vahit Emre Savas, Murat Yenipazar, Beytullah Hatipoglu (libero) – Yasin Aydin, Bedirhan Bulbul, Kaan Gurbuz.

Biało-Czerwoni, którzy przed rokiem byli najlepsi w LN, do drugiego meczu w drugim turnieju tego sezonu przystąpili w całkowicie innym wyjściowym składzie niż w pierwszym starciu. Jedynie środkowy Karol Kłos i libero Jakub Popiwczak grali we wtorek od początku z Bułgarią. Polacy wygrali to spotkanie 3:1.

Turcy, którzy debiutują w LN, nie odnieśli jeszcze zwycięstwa, zdobyli tylko jeden punkt w przegranym po tie-breaku starciu z Holandią.

Podopieczni trenera Grbica szybko przejęli kontrolę nad przebiegiem czwartkowego spotkania i objęli prowadzenie 10:6, głównie za sprawą bloków i błędów rywali. As serwisowy Łukasza Kaczmarka powiększył różnicę do pięciu punktów (14:9), jednak Biało-Czerwoni zanotowali wtedy przestój, natomiast po tureckiej stronie rozkręcili się bracia Adis i Mirza Lagumdzija (16:16). W końcówce Polacy opanowali sytuację, wykorzystując zamieszanie z wideoweryfikacją i serię pomyłek Turków. Seta zakończył Bartosz Bednorz (25:19).

Druga partia to była całkowita dominacja liderów światowego rankingu. Ich serię punktową zapoczątkowali Kaczmarek i Kamil Semeniuk atakami ze skrzydeł (13:7), co później kontynuował Bednorz (16:9). W drugiej części tej odsłony w polu serwisowym pojawił się natomiast Jakub Kochanowski – jego mocne zagrywki sprawiły duże problemy tureckiej drużynie i Biało-Czerwoni jeszcze powiększyli przewagę (22:10). Ostatni punkt ponownie uzyskał Bednorz (25:12).

Turcy także na początku trzeciego seta popełniali błędy i Polacy szybko objęli prowadzenie 3:0. W kolejnych akcjach podopieczni trenera Cedrica Enarda nawiązali wyrównaną walkę punkt za punkt, jednak asy serwisowe Kaczmarka i Bednorza pozwoliły Biało-Czerwonym utrzymywać dystans (13:9). Zagrania Semeniuka, a także kolejne pomyłki rywali powiększyły różnicę (18:11) i nic już nie było w stanie zagrozić mistrzom Europy. Mecz zakończył Semeniuk (25:19).

Biało-Czerwoni zanotowali 11 udanych bloków, natomiast Turcy – siedem. W asach serwisowych było 6-3 na korzyść Polaków. Najwięcej punktów zdobył Bednorz – 19. W tureckim zespole 10 uzyskał Mirza Lagumdzija.

Wyniki meczów Ligi Narodów:

Fukuoka

Iran – Brazylia 1:3 (19:25, 25:22, 25:16, 25:23)

Bułgaria – Niemcy 1:3 (24:26, 25:22, 16:25, 16:25)

Polska – Turcja 3:0 (25:19, 25:12, 25:19)

Ottawa

Serbia – Holandia 3:0 (25:17, 25:20, 26:24)

Francja – Włochy 3:2 (25:23, 18:25, 25:23, 19:25, 15:10)

Źródło: PAP