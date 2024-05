Marcin Kulasek: Szmydt ma długie doświadczenie w propagandzie

Miniony tydzień upłynął pod znakiem dezercji sędziego Szmydta. Jeszcze kilka lat temu nikomu nie przyszłoby do głowy, że zobaczymy sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wychwalającego w białoruskiej i rosyjskiej telewizji mądrość Łukaszenki i Putina. Nie posądzałbym o to nawet osób uczestniczących w ataku poprzedniego rządu na wymiar sprawiedliwości. Bo Szmydt ma długie doświadczenie w propagandzie. Tak jak teraz atakuje własną ojczyznę, tak wcześniej był powiązany z grupą hejterów atakującą sędziów. Tego nie da się zapomnieć. Politycy od Ziobry i Kaczyńskiego mogą mówić, że „nie znali człowieka”. Ale – przynajmniej ci związani z resortem sprawiedliwości – będą daleko od prawdy.

Ale trzeba też wyciągać wnioski. Ówczesny sędzia Szmydt mógł podjąć decyzję o przyznaniu dostępu do tajemnic państwowych, samemu będąc wyjętym spod kontroli kontrwywiadowczej służb. Takie mamy prawo. I to prawo trzeba zmienić. W sposób rozsądny, aby chronić niezawisłość sędziowską. Ale stan obecny jest nie do utrzymania. Nie może decydować o przyznaniu certyfikatu bezpieczeństwa ktoś, kto sam takiego certyfikatu nie posiada.



Marcin Kulasek, wiceminister aktywów państwowych

