Jerzy Szmit: Nie kaleczcie naszych dzieci

Co roku przy uchwalaniu budżetu Olsztyna Mariusz Sieniewicz, dyrektor MOK płacze, że dostaje za mało pieniędzy. Nie wiem, czy przeznaczanych pieniędzy jest dużo czy mało, ale na sposób w jaki wydaje, to co ma do dyspozycji - mojej zgody nie ma. Sieniewicz nigdy nie ukrywał swoich skrajnie lewackich, wręcz fanatycznych poglądów. Dla nich zmarnował swój niezły talent pisarski. W ostatnim czasie Jego duszą całkowicie zawładnęła idea promowania LGBT i transpłciowości. Na imprezy w tym duchu, na zapraszanie odpowiednich gości, na konferencje i spektakle – zawsze ma pieniądze.

Jego hobby jest organizowanie eventów szydzących z Polski, polskości i chrześcijaństwa. Jego najnowszym pomysłem jest organizacja pierwszych Olsztyńskich Dni Widoczności Osób Transpłciowych i Niebinarnych. Za publiczne pieniądze, w publicznych obiektach będą promowane treści, na które ponad podziałami politycznymi nie ma zgody ogromnej większości mieszkańców Olsztyna. MOK podejmuje działania głęboko szkodliwe, prowadzące do nieodwracalnych zmian młodych ludzi przeżywających kryzysy tożsamościowe.

Sieniewicz był pupilem Grzymowicza. Były prezydent pozwalał na wszystko swojemu faworytowi. Sieniewiczowi i nowemu prezydentowi Robertowi Szewczykowi przypominam, że tego typu promocja nie mieści się w ustawowych zadaniach samorządu gminnego.

Jerzy Szmit