Stawka rośnie

W 2004 r. wstępowaliśmy pełni nadziei do Unii Europejskiej. Dziś, po dwudziestu latach, jesteśmy jej ważną częścią, a nasza przyszłość dalej leży w Europie. Chcemy aby Europa zapewniała nam pokój i bezpieczeństwo oraz aby rozwiązania tworzone na poziomie wspólnotowym miały na celu poprawę codziennego życia Europejek i Europejczyków. To Unia Europejska tworzona na ludzką miarę.

Będziemy mówić o Europie ludzkich spraw. O tym co Unia zmienia w naszym życiu: od możliwości taniego dzwonienia do bliskich gdy jedziemy na zagraniczne wakacje, przez Erasmusa umożliwiającego naszym dzieciom studiowanie za granicą, po finansowane przez Unię kluby seniora w Olsztynie, Elblągu, czy Białymstoku. To Europa dla Ciebie – takie jest nasze hasło i taka jest nasza wizja.