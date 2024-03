Jak widać, rosyjskie służby to ostrzeżenie zignorowały. Nie doszło do intensyfikacji działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa ludności cywilnej. Sceny z centrum Crocus City Hall pokazują słabość państwa, która jest niszcząca dla wizerunku mocarstwa atomowego.ISIS zemściło się na Rosji za ich politykę realizowaną w Syrii w celu ochrony prezydenta Baszara Al-Asada. W syryjskiej wojnie domowej wiele stron walczyło ze sobą. Bardzo istotna była jednak rywalizacja Asada chroniącego mniejszościowe grupy szyitów i alawitów z ISIS, którego członkowie byli sunnitami wyznającymi skrajnie fundamentalistyczną wersję islamu. Jak wiemy, Asad się utrzymał. ISIS zostało pokonane. Ale przetrwało w uśpieniu i postanowiło się zemścić na Rosji.W Polsce skupiamy się, co zrozumiałe, na aspekcie ukraińskim. Zastanawiamy się, jak zamach może zostać wykorzystany do patriotycznej mobilizacji w Rosji i wyprowadzenia groźnego uderzenia w Ukrainę. Póki co Rosjanie chyba zrezygnowali z rozprzestrzeniania wersji, że sprawcami zamachu byłaby strona ukraińska. Propaganda próbuje insynuować ukraiński parasol nad sprawcami, nie przedstawiając żadnych dowodów.W innych państwach świata niepokój budzi nie tylko rozwój sytuacji w Ukrainie, ale również odrodzenie ISIS. We Francji za kilka miesięcy odbędą się Igrzyska Olimpijskie. Włosi martwią się zamachami islamistów w czasie Wielkanocy. Wiele państw na Bliskim Wschodzie również ociera zimny pot z czoła. Zamachy pod Moskwą pokazują, że świat jest niezwykle złożony. Federacja Rosyjska pokazała słabość – to fakt. Ale konsekwencje zamachu pod Moskwą mogą zatoczyć znacznie szersze kręgi, niż może nam się pierwotnie wydawać.