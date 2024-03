Olsztyńska młodzież nie do zatrzymania

Mecze AZS-u UWM Olsztyn

AZS UWM Olsztyn – KS Koset Grudziądz 2:0

AZS UWM Olsztyn – Tytani Białystok 2:0

AZS UWM Olsztyn – UKS MKS MDK Warszawa 2:0

Po sukcesie olsztyńskich juniorów młodszych, którzy pewnie awansowali do półfinałowego turnieju mistrzostw Polski, ich śladem poszli młodzicy ze stolicy Krainy Tysiąca Jezior. Młodzi azetesiacy podczas turnieju rozgrywanego w olsztyńskiej Hali Uranii w dniach 23-24 marca nie dali najmniejszych szans rywalom z Grudziądza, Białegostoku i Warszawy.

Swego rodzaju tradycją stało się już to, że oglądając na żywo zmagania młodych sportowców bez trudu na trybunach można wypatrzeć wiceministra sportu Ireneusza Nalazka. Tym razem współzarządzający polskim sportem były reprezentant kraju w siatkówce do odnowionej Hali Urania zaprosił grupę przyjaciół.

- Wielkim sportem przez duże S pasjonujemy się niemal codziennie, śledząc zmagania herosów światowego tenisa, koszykówki, piłki nożnej czy siatkówki. Niemniej jednak z wielu względów równie ważny jest sport dzieci i młodzieży, który w żadnym wypadku nie może umknąć naszej wytężonej uwadze – powiedział minister Nalazek, po czym wyjaśnił, jaka myśl przyświecała mu, gdy zapraszał na turniej 1/8 finału mistrzostw Polski kolegów ze swojej formacji politycznej – Nowej Lewicy: Stanisława Szatkowskiego, Cezarego Kowalewskiego i Jarosława Szunejko.

- Chcę niejako zaszczepić, a właściwie przypomnieć ludziom, którzy być może w ramach powyborczych rozstrzygnięć będą mieli niepośledni wpływ na rozwój sportu zarówno w mieście, jak i województwie, ile pozytywów wynika z rywalizacji młodych sportowców – stwierdził minister sportu, któremu wtórował wspomniany Stanisław Szatkowski: „Pamiętam ten okres z mojej młodości, gdy był znacznie większy szacunek i zapał młodzieży do uprawiania wszelkiej aktywności fizycznej. Dzisiaj jest troszeczkę gorzej, ale może dlatego cieszy fakt, gdy się ogląda młodych ludzi, którzy garną się do sportu”.

- Mamy coraz więcej nowym, pięknych obiektów sportowych, które przez najbliższe lata będą służyły zawodowcom, ale też młodym adeptom różnych dyscyplin. Jednakże nie zamierzamy osiąść na lurach. Przypomnę, że tylko w 2024 roku na budowę, modernizację oraz remont infrastruktury sportowej wydamy ponad dwa miliardy złotych – powiedział Ireneusz Nalazek, który potwierdza, że swoista ofensywa rządu w rozwój sportu młodzieżowego będzie kontynuowana.

– Mam również nadzieję, że tą drogą pójdą władze samorządowe, co naturalnie pozwoli osiągnąć jeszcze lepsze efekty – stwierdził minister, po czym dodał: „Znane powiedzenie mówi, że kto stoi w miejscu ten się cofa. A ja jako sportowiec z krwi i kości nie zamierzam się cofać. I zrobię wszystko, by umożliwić młodzieży rozwijanie ich pasji, co jest fundament do przejścia od sportu przez małe s, do tego przez duże S”.