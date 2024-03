Statystyka jest po naszej stronie

W czwartek (21 marca) wieczorem na reprezentacyjnym obiekcie polscy piłkarze podejmą Estończyków w półfinale baraży o awans do tegorocznych mistrzostw Europy. Ten zespół po raz pierwszy wystąpi na tej arenie.

Po dwa razy gościły na niej tylko Szkocja, Czarnogóra, Anglia, San Marino, Albania, Łotwa i Niemcy.

Ci ostatni – czterokrotni mistrzowie świata – nie wspominają miło wizyt na PGE Narodowym, gdyż dwukrotnie tu przegrali: najpierw w październiku 2014, gdy Polacy pod wodzą Adama Nawałki w eliminacjach mistrzostw Europy wygrali 2:0, i było to pierwsze w historii zwycięstwo nad tym rywalem, a potem w czerwcu ubiegłego roku, gdy towarzyski mecz ekipy prowadzonej jeszcze przez Fernando Santosa zakończył się sukcesem 1:0 po pierwszym w drużynie narodowej trafieniu Jakuba Kiwiora.

Wcześniej bądź później w „domu reprezentacji” dwukrotnie przegrały też drużyny San Marino, Albanii, Łotwy, z którą listopadowe 2:0 było ostatnim dotychczas występem Biało-Czerwonych na tym stadionie, a także RPA, Gruzji, Gibraltaru, Irlandii, Islandii, Danii, Armenii, Rumunii, Kazachstanu, Czarnogóry, Litwy, Izraela, Macedonii Północnej, Słowenii i Wysp Owczych.

Piłkarska inauguracja głównej polskiej areny mistrzostw Europy 2012 miała miejsce 29 lutego tamtego roku, a zespół prowadzony wówczas przez Franciszka Smudę zremisował z Portugalią 0:0. Remisami 1:1 zakończyły się też dwa występy w turnieju finałowym ME – z Grecją i Rosją.

Kolejne dwie nierozstrzygnięte potyczki to spotkania kwalifikacji mistrzostw świata 2014 – z Anglią i Czarnogórą po 1:1. Więcej bramek kibice obejrzeli w październiku 2014, kiedy Biało-Czerwoni zremisowali ze Szkocją 2:2 w eliminacjach Euro 2016. W listopadzie 2017 było towarzyskie 0:0 z Urugwajem, a później także bezbramkowy remis we wrześniu 2019 z Austrią w kwalifikacjach Euro 2020. Dwa lata później gol Damiana Szymańskiego w ostatnich sekundach zapewnił gospodarzom remis 1:1 z Anglią w eliminacjach mundialu.

Remisem zakończyły się również dwa z trzech występów kadry na PGE Narodowym jesienią zeszłego roku. W październiku, już pod wodzą Michała Probierza, 1:1 było w spotkaniu kwalifikacji Euro 2024 z Mołdawią, a w listopadzie taki sam rezultat przyniósł mecz eliminacyjny z Czechami.

Natomiast porażek Biało-Czerwoni doznali m.in. z Ukrainą 1:3 (el. MŚ 2014) oraz 0:1 w towarzyskim spotkaniu w marcu 2014 ze Szkocją. Później mogli się pochwalić trwającą ponad siedem i pół roku passą bez przegranej na reprezentacyjnym stadionie, który „odczarowali” dopiero 15 listopada 2021 Węgrzy, wygrywając w kwalifikacjach mundialu 2:1. Za ciosem poszli Belgowie, którzy w czerwcu 2022 zwyciężyli w stolicy 1:0 w meczu Ligi Narodów, a trzy miesiące później w tych samych rozgrywkach Holendrzy wygrali na nim 2:0. Obecnie licznik kolejnych występów bez porażki wskazuje 6.

Bilans meczów Polska – Estonia:

25.09.1923, Tallinn: Estonia – Polska 1:4

02.09.1925, Tallinn: Estonia – Polska 0:0

04.07.1926, Warszawa: Polska – Estonia 2:0

18.05.2002, Warszawa: Polska – Estonia 1:0

20.08.2003, Tallinn: Estonia – Polska 2:1

16.11.2005, Ostrowiec Św.: Polska – Estonia 3:1

03.02.2007, Jerez: Polska – Estonia 4:0

27.02.2008, Wronki: Polska – Estonia 2:0

15.08.2012, Tallinn: Estonia – Polska 1:0

-----------------------------------------------------------------------

Bilans: 9 meczów; 7 zwycięstw Polski, 1 remis, 1 porażka; bramki: 18-4.

Źródło: PAP