W Planicy zobaczymy dalekie loty?

Trener polskiej kadry Thomas Thurnbichler postawił na tych samych zawodników, którzy startowali w Norwegii. Na mamucim obiekcie w Vikersund najlepiej z Polaków prezentował się Zniszczoł, który awansował do czołowej dziesiątki cyklu Raw Air. 30-latek ustanowił też swój rekord życiowy w długości lotu: 243,5 m. Pozostali Biało-Czerwoni znacznie gorzej radzili sobie w lotach narciarskich, co nie napawa optymizmem przed finałem sezonu w Planicy.

Do Słowenii nie pojechał Paweł Wąsek, który w ubiegłą niedzielę wygrał finałowe zawody Pucharu Kontynentalnego na Wielkiej Krokwi w Zakopanem.

– Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że loty narciarskie są dla niego trudne, co nie jest sekretem. Planica jest najtrudniejszym obiektem do lotów na świecie, więc uznaliśmy, że lepiej będzie zakończyć zimę z pozytywnymi odczuciami i już skupić się na odpoczynku przed rozpoczęciem przygotowań do następnego sezonu – uzasadnił austriacki szkoleniowiec.

Wąsek tej zimy został wycofany z Pucharu Świata po marcowych zawodach w Lahti. W tym sezonie zgromadził 42 punkty i pięć razy awansował do czołowej trzydziestki. Najlepszy wynik osiągnął w Bischofshofen, gdzie uplasował się na 18. pozycji.

– Od lat nie opuszcza mnie strach na skoczni. Staram się z tym walczyć, bo mam marzenia, które chcę spełniać. Próbuję to przełamać. Planica to obiekt, który budzi respekt każdego zawodnika – wspomniał Wąsek, cytowany przez skijumping.pl.

Legendarna skocznia

Na czwartek (21 marca) zaplanowano kwalifikacje, które wyłonią 40 uczestników piątkowych zawodów indywidualnych. Tego dnia odbędzie się również ostatni w sezonie konkurs kobiet. Kryształową Kulę odbierze Słowenka Nika Prevc, która w Vikersund zapewniła sobie zwycięstwo w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata.

Natomiast jej starszy brat w niedzielę zakończy swoją bogatą karierę. Peter Prevc był najlepszym skoczkiem narciarskim w sezonie 2015-2016, gdy wygrał Turniej Czterech Skoczni i klasyfikację generalną PŚ. 31-latek ma też w dorobku medale igrzysk olimpijskich i mistrzostw świata.

Najlepszym zawodnikiem kończącego się sezonu był Stefan Kraft, który zdobędzie trzecią w karierze Kryształową Kulę. Austriak zachwycał formą podczas Raw Air, który odbywał się na skoczniach w Oslo, Trondheim i Vikersund, dzięki czemu po raz trzeci wygrał norweski cykl. Wiceliderem klasyfikacji generalnej PŚ jest Ryoyu Kobayashi. Japończyk traci do Krafta aż 430 punktów.

Natomiast walka o Małą Kryształową Kulę za loty narciarskie jeszcze nie jest rozstrzygnięta. Prowadzący Kraft ma 340 pkt, a jego rodak Daniel Huber – 249. Dalsze miejsca zajmują Słoweńcy: Timi Zajc oraz Peter i Domen Prevcowie.

Kraft 43 razy w karierze stawał na najwyższym stopniu podium i w tym sezonie awansował na trzecie miejsce w liczbie indywidualnych zwycięstw w Pucharze Świata. Lepsi od niego byli jedynie Gregor Schlierenzauer (53 wygrane) i Fini Matti Nykaenen (46).

Puchar Świata na skoczni w malowniczej dolinie Planica jest organizowany regularnie od 1980 roku. Najczęściej, bo pięciokrotnie na Letalnicy zwyciężał Austriak Gregor Schlierenzauer w latach 2008-2013. Przed rokiem najlepsi na słoweńskim mamucie okazali się Kraft i Zajc.

Kamil Stoch i Adam Małysz wygrywali tu trzy razy. Małysz trzykrotnie był najlepszy w Planicy na zakończenie sezonu 2006/07, gdy czwarty raz sięgnął po Kryształową Kulę. Natomiast Stoch pierwsze zwycięstwo odniósł tu w 2011 roku oraz wygrał dwa konkursy kończące sezon 2017/18. Na podium w Planicy stawali również Piotr Żyła i Piotr Fijas.

W latach 2013-15 mamucia skocznia została przebudowana w ramach kompleksu sportowego Nordijski Center Planica. Letalnica i Vikersundbakken to największe skocznie na świecie. Jej rozmiar wynosi 240 m. Oficjalny rekord obiektu to 252 metry. Tak daleko poszybował tu Ryoyu Kobayashi w 2019 roku. Wielu polskich skoczków oddawało tu najdłuższe skoki w karierze. Rekord Polski od 2017 roku należy do Stocha: 251,5 m.

„Niech się po prostu ten sezon skończy”

Problem w tym, że polscy skoczkowie w ostatnim czasie skaczą po prostu słabo. Wyjątkiem jest Aleksander Zniszczoł.

– Tylko Olka cieszy końcówka sezonu. No, ale jak jest forma, to jest radość z tego, co się robi. Pozostali po takiej zimie mają prawo czuć nie tylko zmęczenie, ale i zniechęcenie. To w startach nie pomaga, więc w sumie w Planicy liczę tylko na dobry występ Zniszczoła. Z drugiej strony nie ciąży na nich żadna presja oczekiwań, więc mogą skakać na pełnym luzie. Może zatem będzie jakaś niespodzianka? Zobaczymy… – powiedział Kazimierz Długopolski, olimpijczyk z Sapporo i Lake Placid, a później doświadczony trener.

– Jako chociażby były zawodnik domyślam się, co po sukcesach ostatnich lat czuje nasza czołówka: „niech się po prostu ten sezon skończy”. Oczywiście, w Planicy dadzą z siebie wszystko, na co ich w tym momencie stać, ale potem trzeba odpocząć, oczyścić głowy, starając się zapomnieć o ostatnich miesiącach. To będzie trudne, ale do wykonania – podkreślił wieloletni skoczek i dwuboista narciarski oraz trener tych dyscyplin w zakopiańskich klubach.

Źródło: PAP

Program zawodów Pucharu Świata w Planicy:

czwartek, 21 marca

8.00 – oficjalny trening

10.00 – kwalifikacje

17.00 – konkurs indywidualny kobiet

piątek, 22 marca

14.00 – seria próbna

15.00 – konkurs indywidualny

sobota, 23 marca

8.00 – seria próbna

9.30 – konkurs drużynowy

niedziela, 24 marca

8.30 – seria próbna

9.30 – konkurs indywidualny

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata (po 30 z 32 zawodów):

1. Stefan Kraft (Austria) 2063 pkt

2. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 1633

3. Andreas Wellinger (Niemcy) 1459

4. Jan Hoerl (Austria) 1133

5. Peter Prevc (Słowenia) 931

6. Michael Hayboeck (Austria) 853

7. Marius Lindvik (Norwegia) 780

8. Johann Andre Forfang (Norwegia) 775

9. Lovro Kos (Słowenia) 744

10. Pius Paschke (Niemcy) 732

...

21. Aleksander Zniszczoł (Polska) 446

25. Piotr Żyła (Polska) 239

26. Kamil Stoch (Polska) 217

27. Dawid Kubacki (Polska) 211

46. Paweł Wąsek (Polska) 42

55. Maciej Kot (Polska) 21