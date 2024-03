Minister Ireneusz Nalazek: w tym roku na rozwój infrastruktury sportowej wydamy ponad dwa miliardy złotych

Tylko w tym roku na budowę, modernizację, jak również remont infrastruktury sportowej wydamy niebagatelną sumę ponad dwóch miliardów złotych – mówi wiceminister sportu Ireneusz Nalazek, który w rozmowie z „Gazetą Olsztyńską” wyjaśnia, że na powyższą kwotę składa się 1,2 mld zł z budżetu państwa oraz 887 mln zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Jeżeli chodzi o środki budżetowe, to od razu podkreślmy, że zostaną one przeznaczone na „Program Olimpia”, którego głównym celem jest poprawa dostępu do nowoczesnej przyszkolnej infrastruktury sportowej.

Minister Nalazek zaznacza przy tym, iż pieniądze z FRKF zasilą programy, które są już w trakcie realizacji oraz te, które znajdują się jeszcze w sferze planowania i w przyszłości mają wejść w życie. Wśród takowym przedsięwzięć jest chociażby program budowy „Orlików”, zakładający powstanie wielofunkcyjnych obiektów składających się m.in. z boiska do piłki nożnej o minimalnych wymiarach 30 x 62 m, boiska wielofunkcyjnego (19 x 32 m), zaplecza sanitarno-szatniowego oraz pomieszczenia gospodarczego.

Swoistym nowym ma być to, że rzeczone obiekty będą oświetlane za pomocą technologii LED, co ułatwi korzystanie z nich także w porach wieczornych. – Projekt przewiduje ponadto możliwość budowy obiektów dodatkowych, takich jak skatepark, pumptrack czy bieżnia okrężna – podkreśla minister Nalazek, który dodaje, że dofinansowanie inwestycji może wynieść do 50 proc. wydatków kwalifikowanych zadania. W przypadku gorzej sytuowanych samorządów może to być nawet do 70 proc.

Co jednak istotne, w pierwszym wariancie kwota dofinansowania nie może być większa aniżeli 1,5 mln zł. W drugim wariancie będzie to 2,1 mln zł. W ramach powyższego programu ministerstwo będzie miało do dyspozycji 225 mln zł.

Nowością jest także program budowy lodowisk. To zadanie ma opiewać na kwotę 100 mln zł. Program przewiduje budowę zadaszonego lodowiska (wymiary tafli 40 x 20 m), z zastrzeżeniem, że jego dofinansowanie nie może przekroczyć 5 mln zł. Przy aktualnych cenach mówimy zatem o 50 proc. średniej wartości inwestycji.

Powstanie też możliwość budowy odkrytego lodowiska o powierzchni tafli nie mniejszej niż 350 m kw. (dofinansowanie do 1 mln zł). Trzecia opcja przewiduje zakup i montaż mobilnego modułu lodowiska rekreacyjnego o powierzchni nie mniejszej niż 250 m kw. Jednakże w tym wypadku kwota dofinansowania nie może być większa niż 500 tys. zł.

To jednak nie koniec modernizacyjnej ofensywy resortu, za który współodpowiada Ireneusz Nalazek. Modernizowane będą bowiem także obiekty powstałe kilkanaście lat temu w ramach programu: „Moje Boisko — Orlik 2012”. W tym wypadku dofinansowanie może wynieść do 50 proc. wydatków kwalifikowanych (od 100 do 500 tys. zł), aczkolwiek w przypadku samorządów dysponujących mniejszym budżetem ma być to do 70 proc. (maksymalna kwota dofinansowania to 700 tys. zł).

Minister Nalazek podkreśla: – W ubiegłym roku na to zadanie przeznaczono 30 mln zł. Teraz ta kwota jest znacznie większa, gdyż sięga 200 mln zł.