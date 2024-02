Zamieszanie na Kapitolu

Wróćmy jednak do pierwotnego tematu, czyli ustawy o pomocy dla Ukrainy i pozostałych sojuszników USA. Ostatecznie Senat przyjął ustawę o pomocy dla Ukrainy. 70 senatorów (w tym 48 demokratów i 22 republikanów) zagłosowało za przyjęciem ustawy o pakiecie 95 mld dolarów pomocy wojskowej dla zagranicy, w tym 60 mld dla Ukrainy, 14 mld dla Izraela i 5 mld dla sojuszników w Azji.To jednak nie koniec procesu legislacyjnego. Teraz ustawa trafi do Izby Reprezentantów, gdzie spiker, republikanin Mike Johnson zapowiedział, że nie przyspieszy głosowania nad propozycją, ponieważ… nie uwzględnia ochrony granicy USA. Dochodzimy więc do punktu wyjścia, czyli początku tego artykułu.Rzeczywistość wygląda tak, że Republikanie nie chcą, aby prezydent Biden w roku wyborczym zaliczył sukces w postaci uszczelnienia granicy. Wielu z Republikanów, chociaż raczej nie większość, opowiada się za izolacjonizmem i nie chce pomocy dla Ukrainy. Co wyjdzie z tej układanki, cały czas trudno powiedzieć. Na pewno jednak czas nie gra na korzyść Ukrainy. Wprost przeciwnie.Prezydent Wołodymyr Zełenski zmienił głównodowodzącego ukraińską armią. Generał Ołeksander Syrski ma zapewnić wznowienie działań ofensywnych. Aby tak się stało, będzie potrzebować sprzętu i rekrutów. O sprzęcie była już mowa. Z rekrutami też sprawa nie jest prosta, bo zasoby ludzkie Ukrainy są ograniczone. Ale na szczęście morale naszych sąsiadów pozostaje wysokie. Chodzi o to, aby takie pozostało. Tak będzie, jeśli Ukraińcy będą mieli czym walczyć.