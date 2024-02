Co zmieni się na Zatorzu?

Zatorze, jako zespół osiedli oddzielony od południowej części Olsztyna torami kolejowymi przeżywa odrodzenie zainteresowania. To zrozumiałe, gdyż jest to część miasta o bogatej historii, interesującej zabudowie, własnej tożsamości kulturowej, a do tego obszar oferujący przepiękne tereny rekreacyjne związane z Łyną, Lasem Miejskim i parkami osiedlowymi. Zainteresowanie Zatorzem, jako miejscem inwestycji mieszkaniowych powoduje niestety problemy komunikacyjne, dlatego walczymy o przebieg północnej obwodnicy w wariancie wschodnim, a także staramy się rozwiązywać doraźne problemy drogowe. Takim jest z pewnością skrzyżowanie ulic Zientary Malewskiej i Poprzecznej, dlatego bardzo się cieszę, że udało się znaleźć środki i podpisać umowę na zbudowanie w tym miejscu ronda oraz na budowę i przebudowę blisko 650 metrów drogi, która skomunikuje m.in. mieszkańców budynków OTBS. To ważne zadanie, bo z obserwacji wynika, że jest to bardzo niebezpieczne skrzyżowanie. Ale to nie jedyne inwestycje w Zatorze.W planach mamy także remonty chodników przy ul. Sienkiewicza i Kolejowej, projekt budowy ścieżki rowerowej przy ul. Limanowskiego, a także połączenie ulicy Zientary–Malewskiej z ulicą Lubelską i węzłem Wschód południowej obwodnicy Olsztyna.