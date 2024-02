Rekord Polski Jakuba Szymańskiego w biegu na 60 m ppł

Szymański poprawił rekord kraju o 0,01 sekundy. Poprzedni najlepszy rezultat w historii należał od dwóch lat do Damiana Czykiera. Wcześniej przez ponad 20 lat — od 1999 roku — rekordzistą Polski był Tomasz Ścigaczewski z wynikiem 7,51.

Polak pewnie wygrał zawody w Niemczech. Jego czas to wyrównanie najlepszego w tym roku wyniku na świecie i najlepszy rezultat w Europie. Czas 7,47 uzyskał w styczniu na zawodach poza kalendarzem World Athletics Amerykanin Trey Cunningham. Szymański w 2023 roku zdobył srebrny medal halowych mistrzostw Europy w Stambule.

Drugie miejsce w biegu na 60 m ppł w Dusseldorfie zajął inny reprezentant Polski Krzysztof Kiljan - 7,66. Na mecie drugi był Asier Martinez czasem 7,49, ale biegł "pod protestem" i został ostatecznie zdyskwalifikowany za falstart.

W konkursie tyczkarzy pierwsze miejsce zajął Piotr Lisek. Polak skoczył 5,75, co jest jego najlepszym rezultatem w sezonie. Drugi był Amerykanin Sam Kendricks, który również skoczył 5,75, ale miał więcej zrzutek w konkursie od Polaka.

Mityng w Niemczech zaliczany był do kalendarza World Athletics Indoor Tour z kategorią Silver. Jutro w Toruniu odbędzie się kolejny mityng najwyższej kategorii - Gold - Orlen Copernicus Cup. (PAP)