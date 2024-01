Zapraszamy do konkursu „Inwestycja z perspektywą” 2024

Trwa przyjmowanie zgłoszeń do czwartej edycji konkursu „Inwestycja z perspektywą” na najciekawszą samorządową inwestycję współfinansowaną z UE. Serwis Samorządowy PAP zaprasza jednostki samorządu terytorialnego do przesyłania zgłoszeń, które poddamy pod głosowanie internautów. Celem konkursu organizowanego przez Serwis Samorządowy PAP jest promocja samorządowych inwestycji współfinansowanych z funduszy unijnych, a także chęć inspirowania innych do podejmowania podobnych inicjatyw.