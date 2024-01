Niskie loty polskich orłów

W pierwszej serii Zniszczoł (128 m i 123,1 pkt) wygrał rywalizację z Finem Niko Kytosaho, a Stoch (130 m i 121,6 pkt) był lepszy od ubiegłorocznego zwycięzcy - Norwega Halvora Egnera Graneruda. Kubacki (128 m i 118,5 pkt) przegrał pojedynek z Johannem Andre Forfangiem z Norwegii, natomiast Żyła (126 m i 124,5 pkt) był gorszy od Laniska, ale awansował do drugiej serii jako "szczęśliwy przegrany".

"Cieszę się, że tak zaczął się ten rok. To pokazuje, że się da i wróciłem na dobre tory. Mój skok w drugiej serii był bardzo dobry, natomiast w pierwszej się trochę zagotowałem. Za bardzo się skupiłem i spóźniłem ten skok, więc nie było odpowiedniej rotacji" - skomentował Zniszczoł w Eurospsorcie.

"Nowy niebieski kombinezon mi pasuje. Widać to po prędkościach. Ten materiał jest dosyć twardy i nie każdy lubi w nim skakać. Jednak jak dla mnie jest super. Ze skoczni w Innsbrucku mam dobre wspomnienia, więc jadę tam z uśmiechem" - dodał najlepszy z Polaków w noworocznym konkursie.

W finale Zniszczoł uzyskał 133 m i 255,4 pkt, Żyła 137,5 m - 254,3 pkt, a Stoch - 133 m i 250,3 pkt.

W Ga-Pa notą 295,8 pkt triumfował Lanisek po skokach na 136 i 137 m. Na podium uplasowali się też Japończyk Ryoyu Kobayashi (137 i 135,5 m - 292,6 pkt) i Wellinger (138 i 137,5 m - 291,4 pkt).

Po konkursach w Oberstdorfie i Garmisch-Partenkirchen liderem TCS z dorobkiem 600,7 pkt jest Wellinger, który ma 1,8 pkt przewagi nad drugim Kobayashim. 28-latek może zostać pierwszym Niemcem, który wygrał Turniej Czterech Skoczni od triumfu Svena Hannawalda w sezonie 2001/02.

Po rywalizacji w Ga-Pa skoczkowie przeniosą się do Austrii. We wtorek w Innsbrucku odbędą się kwalifikacje, a w środę konkurs. TCS zakończy się w sobotę w Bischofshofen.

Wyniki konkursu w Ga-Pa:

1. Anze Lanisek (Słowenia) 295,8 pkt (136,0 m/137,0 m)

2. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 292,6 (137,0/135,5)

3. Andreas Wellinger (Niemcy) 291,4 (138,0/137,5)

4. Manuel Fettner (Austria) 288,7 (136,0/138,0)

5. Jan Hoerl (Austria) 281,4 (140,0/128,5)

6. Stefan Kraft (Austria) 276,6 (133,5/132,0)

7. Marius Lindvik (Norwegia) 275,5 (133,5/133,0)

8. Michael Hayboeck (Austria) 273,6 (136,0/141,0)

9. Peter Prevc (Słowenia) 272,6 (127,5/133,5)

10. Pius Paschke (Niemcy) 272,0 (135,5/135,5)

...

20. Aleksander Zniszczoł (Polska) 255,4 (128,0/133,0)

21. Piotr Żyła (Polska) 254,3 (126,0/137,5)

24. Kamil Stoch (Polska) 250,3 (130,0/133,0)

33. Dawid Kubacki (Polska) 118,5 (128,0)

Klasyfikacja generalna PŚ (po 10 z 32 zawodów):

1. Stefan Kraft (Austria) 769 pkt

2. Andreas Wellinger (Niemcy) 607

3. Pius Paschke (Niemcy) 493

4. Karl Geiger (Niemcy) 465

5. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 431

6. Jan Hoerl (Austria) 411

7. Anze Lanisek (Słowenia) 365

8. Marius Lindvik (Norwegia) 300

9. Gregor Deschwanden (Szwajcaria) 262

10. Michael Hayboeck (Austria) 244

...

23. Piotr Żyła (Polska) 77

25. Dawid Kubacki (Polska) 68

31. Kamil Stoch (Polska) 41

41. Aleksander Zniszczoł (Polska) 10

43. Paweł Wąsek (Polska) 8

Klasyfikacje TCS (po 2 z 4 zawodów):

1. Andreas Wellinger (Niemcy) 600,7 pkt

2. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 598,9

3. Stefan Kraft (Austria) 575,5

4. Manuel Fettner (Austria) 568,1

5. Jan Hoerl (Austria) 566,5

6. Anze Lanisek (Słowenia) 562,5

...

20. Kamil Stoch (Polska) 518,2

23. Piotr Żyła (Polska) 500,8

28. Aleksander Zniszczoł (Polska) 370,3

29. Dawid Kubacki (Polska) 366,3

48. Paweł Wąsek (Polska) 115,6

57. Maciej Kot (Polska) 102,4

Puchar Narodów:

1. Niemcy 2045 pkt

2. Austria 1960

3. Słowenia 1046

...

7. Polska 204

Źródło: PAP