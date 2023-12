Mazury będą mieć wiceministra rozwoju i technologii

Jak udało się nam nieoficjalnie dowiedzieć, mieszkający na Mazurach Ignacy Niemczycki, rolnik i przedsiębiorca, który w ostatnich wyborach do Sejmu startował z listy Trzeciej Drogi, ma zostać wiceministrem rozwoju i technologii.

Ignacy Niemczycki jest także prezesem zarządu Fundacji Centrum im. profesora Bronisława Geremka, a w przeszłości był m.in. pracownikiem resortu spraw zagranicznych oraz członkiem Stałego Przedstawicielstwa Polski przy UE w Brukseli.

W niedawnych wyborach do Sejmu Ignacy Niemczycki ubiegał się o mandat z okręgu olsztyńskiego. Zagłosowało na niego 5 599 osób, co nie przełożyło się na wejście do parlamentu.