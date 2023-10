Policjanci zatrzymali kierowcę z dożywotnim zakazem

Oleccy policjanci zatrzymali do kontroli 47–letniego kierowcę, posiadającego dożywotni zakaz kierowania pojazdami. Mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia.

We wtorek 18 października 2023 roku chwilę po północy policjanci zatrzymali do kontroli samochód osobowy. W czasie legitymowania i sprawdzania danych kierowcy okazało się, że 47–letni mieszkaniec Kowal Oleckich ma orzeczony przez sąd dożywotni zakaz kierowania wszelkimi pojazdami mechanicznymi. Funkcjonariusze zakazali mężczyźnie dalszej jazdy, a auto przekazali osobie wskazanej. Kierowca był trzeźwy.

O dalszym losie nieodpowiedzialnego 47–latka zdecyduje sąd. Za zlekceważenie orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów grozi mu kara do pięciu lat pozbawienia wolności.