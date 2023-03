W Olecku powstanie jednostka jednostka wojskowa

Wicepremier Mariusz Błaszczak na początku spotkania z mieszkańcami powiatu oleckiego wyjaśnił powody swojego przyjazdu do Olecka.

— Olecko jest ważnym miastem w województwie warmińsko-mazurskim, w ogóle całe województwo warmińsko-mazurskie z punktu widzenia bezpieczeństwa jest niezwykle istotne, bo sąsiaduje z Rosją, z Obwodem Kaliningradzkim, a wszyscy wiemy co oznacza dzisiejsza Rosja, która jest agresywna, atakuje swoich sąsiadów. Putin postanowił odbudować imperium rosyjskie, które zawsze było złe, zawsze groziło swoim sąsiadom, zawsze taką politykę prowadziło. I dlatego przyjechałem do Olecka, bo przecież zaraz obok mamy Przesmyk Suwalski, a więc mamy też bardzo ważny punkt na mapie Polski, a powiedziałbym więcej – na mapie wschodniej flanki Sojuszu Północnoatlantyckiego, jeśli chodzi o bezpieczeństwo — wyjaśnia Mariusz Błaszczak, wicepremier i szef Ministerstwa Obrony Narodowej.

Jednak najważniejszym punktem spotkania, na który czekali wszyscy mieszkańcy Olecka i powiatu oleckiego, było potwierdzenie, że w Olecku powstanie jednostka wojskowa.

— Jeszcze w tym roku w Olecku powstanie jednostka wojskowa, która w Olecku oznacza bezpieczeństwo dla mieszkańców samego miasta, ale także całego województwa, bo też musimy w tych kategoriach patrzeć na tę sprawę. To także impuls gospodarczy dla miasta i województwa, bo jednostka wojskowa, to jest zawsze korzyść dla lokalnej społeczności. Jeszcze w kwietniu teren, który pozyskaliśmy we współpracy z lokalnym samorządem i ministerstwem rolnictwa, zostanie wykorzystany na budowę jednostki wojskowej. Najpierw zaczniemy od infrastruktury tymczasowej, ale zaczniemy szybko, bo szybko chcemy uzyskać efekt w postaci jednostki wojskowej. A nie będzie to byle jaka jednostka wojskowa, bo to będzie dywizjon, który będzie wchodził w skład I Warmińskiej Brygady Artylerii. Jej dowództwo mieści się w Węgorzewie — mówi Mariusz Błaszczak.

