Prosto z komendy trafił na 3 lata do więzienia

W poniedziałek 13 lutego po godz. 10:00 do KPP w Olecku przyszedł mężczyzna na policyjny dozór. W trakcie tych czynności okazało się, że jest on poszukiwany celem odbycia kary 3 lat pozbawienia wolności.

Prosto z komendy został przewieziony do aresztu, gdzie odsiedzi zasądzony wyrok.