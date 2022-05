Olecko: Nie zatrzymał się do kontroli, posiadał zakaz prowadzenia pojazdów i był pod działaniem alkoholu

W niedzielę (22.05.2022) przed godz. 20:00 w jeden z miejscowości na terenie gminy Olecko policjanci ruchu drogowego podjęli próbę zatrzymania do kontroli kierującego osobowym audi. Funkcjonariusze wydali świetlne i dźwiękowe polecenie do zatrzymania się, ale kierowca je zbagatelizował i przyspieszył. Policjanci ruszyli w pościg. Po przejechaniu około pól kilometra mężczyzna zatrzymał pojazd i próbował dalej uciekać pieszo. Szybka i stanowcza reakcja policjantów mu to uniemożliwiła i został on zatrzymany.

Mężczyzna podczas zatrzymania był agresywny i wulgarny w stosunku do policjantów, a także odmawiał podania danych osobowych. Był od niego wyczuwalny silny zapach alkoholu.

Podczas dalszych czynności policjanci ustalili, iż zatrzymanym jest 55-letni mieszkaniec gminy Olecko. Ponadto w systemach informatycznych ustalono, że posiada on aktualny zakaz prowadzenia pojazdów. 55-latek odmówił poddania się badaniu stanu trzeźwości, w związku z tym została pobrana od niego krew do dalszych badań. Mieszkaniec gminy Olecko za swoje zachowanie odpowie przed sądem.

Również w miniony weekend, tym razem w piątek (20.02.2022 r.) policjanci zatrzymali kolejnych nieodpowiedzialnych kierowców.

Po godz. 15:30 w miejscowości Wieliczki zatrzymali do kontroli kierującego motorowerem marki Junak. Po sprawdzeniu policyjnych baz danych okazało się, że 51-latek posiada 3 aktualne zakazy prowadzenia pojazdów wydany przez sąd.

Kolejny kierowca został zatrzymany około godz. 18:00 w miejscowości Rosochackie. Mieszkaniec gminy Świętajno prowadził motorower nie posiadając do tego uwapnień.

Również w piątek (20.02.2022 r.) po godz. 15:00 w miejscowości Wieliczki doszło do groźnie wyglądającego zdarzenia drogowego. Jak ustalili policjanci ruchu drogowego, kierujący samochodem osobowym marki Toyota, na prostym odcinku drogi, z niewyjaśnionych przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu, a następnie chodnik i uderzył w ogrodzenie pobliskiej posesji. W wyniku uderzenia pojazd przewrócił się na bok. 71-latek podróżował sam i na szczęście nie odniósł żadnych obrażeń.

Oleccy policjanci po raz kolejny apelują do wszystkich użytkowników dróg o zachowanie zdrowego rozsądku, o uważną jazdę i przestrzeganie obowiązujących przepisów.