Dachował peugeot. W środku było małe dziecko

Wczoraj (28 czerwca) po godz. 13:30 do groźnie wyglądającego zdarzenia drogowego doszło na drodze wojewódzkiej nr 655 w miejscowości Wronki (gm. Świętajno). Jak ustalili policjanci ruchu drogowego, kierująca osobowym peugeotem na łuku drogi straciła panowanie nad pojazdem, zjechała do przydrożnego rowu i dachowała. Pojazdem podróżowała 30-latka wraz z kilkunastomiesięcznym dzieckiem. Kobieta wraz z córką została przewieziona do szpitala w Suwałkach.

Na szczęście nie odniosły poważnych obrażeń.