Groźna sytuacja na oesie w Wieliczkach

Wczorajsza siódma próba Rajdu Polski 2021 została przerwana po wypadnięciu jednej z załóg z trasy na odcinku specjalnym Wieliczki w okolicy Nowy Młyn. Ucierpiały dwie osoby stojące przy trasie. Poszkodowanym błyskawicznie udzielono pomocy medycznej i przetransportowano do szpitali w Ełku i Suwałkach.

W niedzielę odbywają się kolejne OS 77. Rajdu Polski. Po ponownych przejazdach oesów Mikołajki MAX i Gmina Mrągowo zawodnicy udadzą się do Warszawy, by po drodze do stolicy zmierzyć się jeszcze na zupełnie nowym odcinku w okolicach Przasnysza (17,9 km). W Warszawie zaplanowano ostatnią próbę – Rally Poland 100th anniversary (1,96 km) wytyczoną m.in. na słynnej ulicy Karowej na Powiślu, a także ceremonię zakończenia zawodów, która rozpocznie się o godz. 19 na błoniach PGE Stadionu Narodowego.

W sobotę w centrum Olecko zorganizowano strefę tankowania. Kibice mogli z bliska przyjrzeć się pojazdom biorącym w 77. Rajdzie Polski.

Klasyfikacja ORLEN 77. Rajdu Polski po OS 10:

1. Łukjaniuk/Arnautow (RUS/RUS, Citroen C3 Rally2) +01:24:03,5 s

2. Mikkelsen/Floene (NOR/NOR, Skoda Fabia Rally2) +34 s

3. Marczyk/Gospodarczyk (POL/POL, Skoda Fabia Rally2) +1:31,2 s

4. Chuchała/Rozwadowski (POL/POL, Skoda Fabia Rally2) +2:11,9 s

5. Solans/Marti (ESP/ESP, Skoda Fabia Rally2) +2:52,3 s

6. Herczig/Ferencz (HUN/HUN, Skoda Fabia Rally2) +3:10,0 s

7. Bonato/Boulloud (FRA/FRA, Citroen C3 Rally2) +3:11,8 s

8. Llarena/Fernandes (ESP/ESP, Skoda Fabia Rally2) +3:24,92s

9. Cais/Zakova (CZE/CZE, Ford Fiesta Rally2) +3:28,1 s

10. Grzyb/Poradzisz (POL/POL, Skoda Fabia Rally2) +4:09,9 s