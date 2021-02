Radni i burmistrz Olecka domagają się od rządu równego traktowania

Przeciwny przyjęciu projektu stanowiska był radny Józef Krajewski (Zjednoczona Prawica Ziemi Oleckiej).

— Mamy sytuację – nasze życie i zdrowie lub zyski i straty przedsiębiorców, i to ciągłe uskarżanie się. Na pierwszej linii frontu stoi rząd i trzeba go wspierać w tej walce, a nie kontestować. Ja jestem przeciw, bo nie chcę się ośmieszać, rada będzie śmiesznie wyglądała, bo jak można być przeciwko tym obostrzeniom, przeciwko mądrym radom, żebyśmy uchronili zdrowie i życie. Nie rozumiem tego stanowiska — przyznaje radny Krajewski.

Do przyjęcia stanowiska zachęcał burmistrz Olecka Karol Sobczak.

— My nie kontestujemy tutaj poziomu zakażeń i samej pandemii. Mówimy o pomocy gospodarczej dla naszych samorządów i dla naszych przedsiębiorców. W tej chwili w górach również jest pandemia i tamte gminy dostały pomoc gospodarczą od rządu. My również jesteśmy regionem turystycznym, ale jak widać nie jesteśmy w pierwszym rzędzie wyboru naszego rządu i działań naszych parlamentarzystów. Jesteśmy w tej chwili na końcu i o tym mówię. Tu nie ma złych intencji, bo w swoim stanowisku mówimy tylko po prostu o równym traktowaniu, o równych szansach w tworzeniu warunków gospodarczego rozwoju, żeby po pandemii nie było zgliszczy na terenie Warmii i Mazur — mówi burmistrz Sobczak.

Burmistrz Sobczak ubolewał, że w nowym Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2021 -2027 Warmia i Mazury otrzymają znacznie mniejsze środki unijne, niż pozostałe regiony Polski.

— Jesteśmy jednym z najbiedniejszych regionów w całej Polsce, ale nowe RPO pokazuje jak jesteśmy traktowani jako województwo warmińsko-mazurskie, jak jesteśmy „dopieszczani” dodatkowymi środkami. Dla nas są przewidziane środki o ponad 500 mln zł mniej. W poprzedniej perspektywie było to 1,7 mln euro, a w tej chwili 1,2 mln euro. Nasze województwo zaliczyło największy spadek ze wszystkich województw, bo aż 29 proc. budżetu. Inne samorządy wojewódzkie straciły od 9 do 12 proc. To jak mamy to traktować, jeśli dostajemy najmniej? Inne samorządy dostają więcej i od razu są na wygranej, bo mieć czy nie mieć pół miliarda euro, to chyba nie trzeba dyskutować na co to się przekłada — dodaje burmistrz Olecka.

Głos w dyskusji zabrał również Wacław Olszewski, były burmistrz Olecka.

— Zabieram głos, ponieważ słucham tej dyskusji z wielkim zażenowaniem. Uważam, że jest to dobre stanowisko rady, a jeżeli ktoś go nie rozumie, to niech się wczuje w sytuację tych, którzy mają hotel, restaurację i nie mają żadnych przychodów. Jeżeli ktoś tego nie rozumie, a ma na przykład emeryturę, to po prostu niech się wczuje w sytuację tych osób, które z tego żyją. Gminy górskie mają dodatkowe środki, a Warmia i Mazury nie mają wsparcia w postaci dodatkowych środków, ale za to mają obcięte pieniądze unijne, co jest tylko i wyłącznie sprawą polityczną, bo wiemy kto na kogo głosuje i po co tutaj udawać i mówić głupie rzeczy, że się czegoś nie rozumie. Uważam, że rada powinna podjąć stanowisko w obronie mieszkańców naszego województwa — podkreśla radny Olszewski.

Ostatecznie za przyjęciem stanowiska Rady Miejskiej w Olecku w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec rygorystycznych obostrzeń nałożonych na sektor gospodarczy województwa warmińsko - mazurskiego, w tym Gminy Olecko zagłosowało 18 radnych. Przeciwko był Józef Krajewski, a od głosu wstrzymała się radna Anna Kaczor.

Zostanie ono przesłane do premiera, ministra zdrowia, do parlamentarzystów Warmii i Mazur oraz do marszałka województwa warmińsko-mazurskiego.

Rada Miejska w Olecku w swoim stanowisku apeluje o równe traktowanie mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego w stosunku do mieszkańców pozostałych regionów Polski oraz zrewidowanie ostatnich decyzji rady Ministrów nakładających rygorystyczne obostrzenia na wszystkie powiaty województwa warmińsko-mazurskiego i wypracowanie rozwiązań pozwalających ograniczyć negatywne skutki dla podmiotów gospodarczych, których funkcjonowanie w znacznym stopniu uzależnione jest od działania branży turystycznej, tj. gastronomia, usługi turystyczne, noclegowe, sportowe, kulturalne tego regionu, m.in. poprzez objęcie wsparciem gmin turystycznych według zasad zastosowanych dla „gmin górskich”.