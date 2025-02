Od poniedziałku rusza kwalifikacja wojskowa

Już w poniedziałek w powiecie oleckim rusza kwalifikacja wojskowa. Ma ona na celu wprowadzenie danych do ewidencji wojskowej oraz określenie zdolności do pełnienia służby wojskowej przez obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. Czynności podejmowane w ramach kwalifikacji wojskowej są prowadzone przez powiatowe komisje lekarskie oraz wojewódzkie komisje lekarskie, wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz Szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji w Ełku. W trakcie prowadzonej kwalifikacji, odbędzie się m.in.: określenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby wojskowej osób podlegających stawieniu się do niej, a także wstępne przeznaczenie osób do poszczególnych form obowiązku obrony.

— Do kwalifikacji wojskowej są obowiązani stawić się, w określonym terminie i miejscu, mężczyźni, którzy w danym roku kalendarzowym kończą 19 lat życia. Osoby podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, które nie dopełniły tego obowiązku w określonym terminie i miejscu, są obowiązane to uczynić niezwłocznie po ustaniu przeszkody. Osoby, wobec których kwalifikacja wojskowa nie została przeprowadzona w roku kalendarzowym, w którym ukończyły 19 lat życia, podlegają obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej przeprowadzanej w następnym roku kalendarzowym. Powyższy obowiązek trwa do końca roku kalendarzowego, w którym osoba objęta tym obowiązkiem kończy 60 lat życia — przypominają przedstawiciele Wojskowego Centrum Rekrutacji w Ełku.

Do kwalifikacji wojskowej mogą się zgłosić również ochotnicy, w tym kobiety, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia, jeżeli ukończyli co najmniej 18 lat życia.

Kwalifikacja potrwa od 3 do 14 marca i przeprowadzana będzie w Starostwie Powiatowym w Olecku przy ulicy Kolejowa 32.

WCR Ełk, opr. tom