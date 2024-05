Olecczanka w finale Miss Polonia!

Miss Polonia to jeden z najstarszych konkursów piękności na świecie, którego obecny kształt i misja zostały oparte na ponad 90-letniej tradycji organizacji wyborów najpiękniejszej Polki.

W ciągu ponad 90 lat istnienia konkursu, tytuł i koronę Miss Polonia nosiły aż 43 Polki. Korona jest trofeum przechodnim, natomiast tytuł przyznawany jest dożywotnio. Królowa otrzymuje wyjątkową, bursztynową koronę, specjalne zaprojektowaną z myślą o Najpiękniejszej Polce. Laureatki Miss Polonia reprezentują nasz kraj w najważniejszych, międzynarodowych konkursach piękności na świecie: Miss World, Miss Grand International, Miss Earth, Miss Intercontinental i Miss Charm.

Jedną z Finalistek tegorocznej edycji konkursu jest olecczanka Laura Brzezińska. Laura ma 24 lata i jak możemy o niej przeczytać, od zawsze interesowała ją praca w szpitalu więc zdecydowała się na studia pielęgniarskie. W tym roku przystępuje do obrony pracy licencjackiej.

— Aby nie było za nudno prowadzę również własną firmę beauty w Warszawie oraz jestem współzałożycielką marki odzieżowej, która niedługo wejdzie na rynek. Zawsze miałam głowę pełną pomysłów i staram się w miarę moich możliwości je realizować. Jeżeli miałabym w trzech słowach określić siebie to byłoby to: ambitna, nieprzewidywalna i empatyczna — czytamy w opisie olecczanki na misspolonia.com

***

Poniżej kilka pytań i odpowiedzi Laury ze strony konkursu Miss Polonia!

Dlaczego wzięłaś udział w Miss Polonia?

Wzięłam udział w konkursie Miss Polonia, aby reprezentować swoją polską tożsamość i kulturę oraz promować pozytywne wartości i aspiracje.

Dlaczego to Ty powinnaś zostać Miss Polonia?

Moja charyzmą, poczuciem humoru i empatią chciałabym nieść pomoc potrzebującym. Również chce pokazać, że wszystko w życiu jest możliwe. Mój udział w konkursie Miss Polonii może być doskonałą okazją do reprezentowania tych cech i inspiracją dla innych.

Jaka jest idealna Miss?

Idealna Miss to osoba, która nie tylko ma piękno zewnętrzne, ale także wewnętrzne. Jest pewna siebie, empatyczna, inteligentna i ma silne wartości. Angażuje się społecznie, inspiruje innych do osiągania swoich celów i pozytywnie wpływa na otoczenie.

Jakie jest Twoje największe marzenie?

Posiadam wiele marzeń. Większe, mniejsze. Staram się stopniowo je realizować. Na chwilę obecną moim marzeniem i jednocześnie spełnieniem jest otaczanie się wartościowymi ludźmi. Z takich większych marzeń chciałabym mieć własną stadninę w malowniczej wiosce na Kaszubach.

Kto jest Twoim autorytetem?

Moim największym autorytetem jest moja mama. Mimo przeciwności losu pokazała mi jak być niezależną kobietą z uśmiechem na twarzy. Jak być uczciwa i pomocną. Zawdzięczam jej moją determinację i to w jakim jestem miejscu obecnie.

Jeśli nie byłabyś człowiekiem, to kim lub czym chciałabyś być?

Gdybym nie była człowiekiem, chciałabym być chmura. Mogłabym podróżować po niebie, dając poczucie wolności i lekkości.

Jaką supermoc chciałabyś mieć?

Niesamowite byłoby mieć super moc przemieszczania się w mgnieniu oka. Mogłabym być tam, gdzie jest potrzebna pomoc w ułamku sekundy. Moja super moc pozwoliłaby mi być aniołem stróżem dla wielu ludzi.

Podaj trzy przymiotniki, które najlepiej Cię opisują?

Ambitna, nieprzewidywalna, wrażliwa.

Co jest największym, dotychczasowym sukcesem?

Największym sukcesem, który osiągnęłam dotychczas to umiejętność pracy nad sobą, poczucie własnej wartości, odnalezienie wewnętrznego spokoju i jak można cieszyć się z małych rzeczy.

Co jest najfajniejsze w byciu kobietą?

Najfajniejsze w byciu kobietą to możliwość wyrażania siebie w różnorodny sposób, od ubioru po emocje, oraz budowanie silnych więzi emocjonalnych z innymi ludźmi. Dodatkowo, kobiecość otwiera drzwi do eksplorowania różnorodnych ról społecznych i zawodowych, co pozwala na rozwijanie się i osiąganie sukcesów w wielu dziedzinach życia.

Z jakiej życiowej lekcji wyniosłaś i nauczyłaś się najwięcej?

Ciężko jednoznacznie jest określić życiową lekcję. Uważam, że każda porażka, którą poniosłam dała mi odpowiednią lekcję i motywację do działania.

Gdzie widzisz się za 10 lat?

Za 10 lat widzę siebie jako osobę spełnioną zawodowo. Z rodziną u boku, mieszkającą w małej włoskiej wiosce nad morzem. Istotne jest dla mnie zachowanie równowagi pomiędzy pracą, a życiem prywatnym. Również chciałabym być zaangażowana w różnorodne projekty charytatywne.

Jakie cechy charakteru chciałabyś w sobie zmienić i dlaczego?

Człowiek kreuje swój charakter przez całe życie. Staram się pewne zachowania stopniowo niwelować i być lepszą wersją siebie. Na ten moment chciałabym być bardziej asertywna, ponieważ jest to lepsze zarządzanie stresem oraz skuteczniejsza komunikacja z innymi.

Jesteś wyjątkowa, ponieważ… ?

Jestem wyjątkowa, ponieważ posiadam unikalne połączenie cech i doświadczeń. Zawodowo jestem skupiona na celu, analizująca i stanowcza. Prywatnie szalona, kreatywna, uśmiechnięta.

Czym jest dla Ciebie "siła kobiet" ?

Dla mnie siła kobiet to niezwykła determinacja w trudnych sytuacjach, ale również empatia jaka kobiety potrafią stworzyć w grupach. Jak ogromne wsparcie potrafi dać kobieta kobiecie.

Co oznacza dla Ciebie hasło „Piękno z przesłaniem”?

Piękno z przesłaniem to nie tylko zewnętrze piękno,urok osobisty, ale również głębia człowieka z wartościami. To siła i pozytywne przesłanie, które pokazujemy światu poprzez swoje działania.

misspolonia.com, opr. tom