Będą kolejne protesty rolnicze!

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność” podjął decyzję o ogłoszeniu strajku generalnego rolników na terenie całego kraju, który rozpocznie się blokadą wszystkich przejść granicznych Polski z Ukrainą wraz z blokadami dróg i autostrad w poszczególnych województwach z dniem 9 lutego 2024 roku o godzinie 10.00.

— Nasza cierpliwość się wyczerpała. Stanowisko Brukseli z ostatniego dnia stycznia 2024 roku jest dla całej naszej społeczności rolniczej nie do przyjęcia. Dodatkowo, bierność władz Polski i deklaracje współpracy z Komisją Europejską oraz zapowiedzi respektowania wszystkich decyzji Komisji Europejskiej w sprawie importu płodów rolnych i artykułów spożywczych z Ukrainy nie pozostawia nam innego wyboru jak ogłosić strajk generalny — czytamy w komunikacie — Nie ma zgody na wdrażanie „Europejskiego Zielonego Ładu”, unijnej strategii „od pola do stołu” i Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej w proponowanym kształcie. Rząd Polski, musi mieć jasny plan dla produkcji rolnej, opłacalności produkcji, odbudowy polskiego przetwórstwa i polskiego handlu. O to będziemy walczyć aż do skutku. Polskie, rodzinne gospodarstwa rolne są podstawą bezpieczeństwa żywnościowego kraju. Zdrowa polska żywność, którą produkuje polski rolnik to podstawa do wyżywienia i zdrowia obywateli RP. Prezydium NSZZ RI „Solidarność” apeluje o SOLIDARNOŚĆ całej społeczności rolniczej.

Rolnicy i organizatorzy protestów zwracają się z prośbą o wyrozumiałość, o pokojową formę wyrażania niezadowolenia i współpracę ze związkowymi koordynatorami strajku.

— Walczymy o nasze wspólne dobro, jakim jest uchronienie przed upadkiem i bankructwem polskich rodzinnych, niejednokrotnie wielopokoleniowych gospodarstw rolnych — apelują i przy okazji proszą o unikanie podróży w miejscach występowania protestu.

— Szanowni Konsumenci! Rolnicy walczą również o Wasze zdrowie! Rolnicy w Unii Europejskiej utrzymują wysokie standardy produkcji, by wszelkie produkty rolno-spożywcze były jak najbezpieczniejsze. Takich wymogów nie spełniają produkty importowane z Ukrainy. Zanieczyszczone zboże, spleśniałe maliny... Do Polski szeroką strugą w ramach bezcłowego importu narzuconego przez Unię Europejską państwom członkowskim, wpływa ukraiński cukier, jaja, mięso, zboże, owoce i warzywa... Na Ukrainie stosowane są środki, które są wycofane z Polski od 20 lat! Zostały uznane za toksyczne... Drodzy Konsumenci - wybierzcie to, co dobre dla Was i Waszych Rodzin, wesprzyjcie Rolników przyłączając się 9 lutego 2024 r. do protestów. Wystarczy oflagowane auto! Bądźcie wyrozumiali i pamiętajcie - bez Rolników - nie ma żywności! — apeluje Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza.

Gdzie odbędą się protesty rolników z naszej części Mazur?