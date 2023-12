Policjanci jadąc na interwencje, nie wiedzą co ich czeka, co dokładnie zastaną na miejscu. Muszą być gotowi na wszystko. Tak jak w przypadku 46-latka, który był zdesperowany i chciał skoczyć z II piętra klatki schodowej.

W niedzielę, 17 grudnia przed godziną 15:00, oleccy policjanci zostali skierowani przez oficera dyżurnego do jednego mieszkań na terenie Olecka, gdzie miał awanturować się mężczyzna. Interwencja z pozoru miała wyglądać jak jedna z wielu, które podejmują funkcjonariusze każdego dnia. Tym razem było inaczej. W trakcie prowadzonych rozmów na klatce schodowej, mężczyzna w pewnym momencie rzucił się energicznie na barierki ochronne i pochylił się do przodu, by skoczyć. Policjanci natychmiast zareagowali, łapiąc go za nogi i pasek od spodni wciągnęli mężczyznę za barierki. Pomimo tego, 46- latek nadal stawiał czynny opór, wykazywał chęć wykonania skoku w dół i zapowiadał odebranie sobie życia. Mundurowi uniemożliwi mu ten zamiar i ostatecznie mężczyzna trafił pod opiekę lekarza. Szybka i skuteczna reakcja interweniujących policjantów ogniwa patrolowo – interwencyjnego spowodowała, że udało się uniknąć tragedii.

KPP Olecko