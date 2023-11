Niebawem na trasę wyjadą autobusy gminnej linii podmiejskiej

Z inicjatywą wyszedł wójt gminy Nowe Miasto, Tomasz Waruszewski, który postanowił stworzyć gminny transport publiczny.

— Dziś do większości naszych miejscowości autobus przyjeżdża zaledwie 2 lub 3 razy dziennie. Od nowego roku w ramach transportu gminnego dołożymy kolejnych co najmniej 5 połączeń do wszystkich miejscowości (od poniedziałku do piątku). Dodatkowo w soboty będzie funkcjonowała linia podmiejska (Nowe Miasto Lubawskie- Hala Targowa Bratian oraz Pacółtowo, Mszanowo, Bratian, Kaczek - Bratian Hala Targowa) — mówi Tomasz Waruszewski — Już niebawem będziemy dystrybuować rozkłady jazdy i podamy ceny biletów.

Wielokrotnie podczas spotkań wójta z mieszkańcami, padały postulaty dotyczące utworzenia połączeń autobusowych. Samorząd z Mszanowa cały czas miał je na uwadze. Udało się!

— Zlikwidujemy wykluczenie komunikacyjne, szczególnie wśród osób starszych i młodzieży. Start młodych ludzi na lokalnym rynku pracy już nie będzie oznaczał konieczności zakupu auta od samego początku. Bez problemu mieszkańcy będą też mogli dojechać do szpitala, ośrodków zdrowia i innych instytucji znajdujących się w stolicy naszego powiatu.— mówi Tomasz Waruszewski.

Koncepcję obsługi gminy NML publicznym transportem zbiorowym opracował Marcin Gromadzki Public Transport Consulting.

Przyszła siatka połączeń: linie 101-105

W miniony czwartek, w Urzędzie Gminy w Mszanowie, Marcin Gromadzki przedstawił koncepcję obsługi gminy NML publicznym transportem zbiorowym radnym.

— Jestem podbudowany wizytą w gminie. Miałem przyjemność uczestniczyć w obradach połączonych Komisji Rady Gminy, podziwiając kulturę, spokój i dobrą współpracę Rady z Wójtem oraz wysoki poziom merytoryczny prowadzonych dyskusji. Była to dla mnie wspaniała lekcja demokracji, dlatego cieszę się, że udało mi się namówić uczestników obrad do pamiątkowego zdjęcia — napisał Marcin Gromadzki w swoich mediach społecznościowych.

Czekamy zatem na rozkład jazdy i gratulujemy pomysłu.

