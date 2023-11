Cuda, które dokonały się przed obliczem Matki Łąkowskiej są wiarygodne...

Jeszcze niespełna trzy wieki temu klasztor w Łąkach tętnił życiem. Kościół był swoistą mekką pielgrzymów, którzy przybywali, by doznać łask przed obliczem Matki Boskiej Łąkowskiej. Dziś jest to miejsce, które chociaż po części, wraca dawnej świetności. Odrestaurowano zniszczone mury obwodowe, odkryto niewidoczny dotąd obrys fundamentów kościoła i część podziemnych krypt.

Historia "łąkowskiej tajemnicy" sięga roku 1400, kiedy to wójt krzyżacki Bratiana wybudował w Łąkach kaplicę Matki Boskiej. W 1624 r. Paweł Działyński, ówczesny starosta bratiański, założył klasztor w Nowym Mieście. Były to czasy reformacji, dlatego duchowni zapobiegali szerzeniu się protestantyzmu. Kościół jednak został zniszczony i przeniesiono go do Łąk, gdzie połączony został z istniejącą kaplicą.

Dokonały się cuda

Łąki swe znaczenie zawdzięczały cudownemu obrazowi Matki Boskiej, który przechowywano w samym sercu kościoła — w głównym ołtarzu. Historykom trudno zbadać pochodzenie obrazu, bowiem nie znaleziono wielu źródeł. Jednak cuda, które dokonały się przed obliczem Matki są wiarygodne, co potwierdza dekret papieski wydany w 1750 r., pozwalający na ukoronowanie obrazu złotą koroną.

Zjechali na koronację

Wielką uroczystością była koronacja figury, której dokonano 4 czerwca 1752 roku. Na obrządek zjechało 80 księży, sprowadzono gwardię koronną z Elbląga i liczne kapele z Malborka i Chełmna. Wieść o cudownym obrazie rozeszła się po świecie i stał się on przedmiotem szczególnej czci wiernych. Odpusty łąkowskie były wielkim wydarzeniem. Z pieśnią na ustach podążano do Matki Boskiej Łąkowskiej, przed której obliczem dokonywały się liczne uzdrowienia.

Blask powoli powraca

W "Tygodniku katolickim" z 1862 r. można znaleźć opis pielgrzymki, która wyruszyła aż z Kaszub. Na główny odpust przypadający kiedyś w niedzielę w oktawie Bożego Ciała, przybywało tysiące pątników ze wszystkich stron Polski.

Kościół w Łąkach zamknięto w 1875 r. na skutek działań ówczesnej władzy pruskiej. Kilka lat później wybuchł pożar, który zniszczył zabudowania, a reszty dokonał ząb czasu. Umilkły dzwony, umilkły pieśni...