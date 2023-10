Ukradł paliwo ze stacji paliw w Kurzętniku. Wpadł, gdy kradł na kolejnej stacji

W miniony poniedziałek (16.10.23r.) w Kurzętniku doszło do kradzieży paliwa w postaci oleju napędowego i benzyny z jednej ze stacji paliw. Policjanci pracujący nad tą sprawą już dzień później tj, we wtorek (17.10.23r.) na terenie powiatu iławskiego zatrzymali podejrzanego o to przestępstwo. Co ciekawe do zatrzymania tego doszło na tzw. gorącym uczynku, czyli w trakcie kolejnej kradzieży paliwa na innej ze stacji.

30-letni mężczyzna został zatrzymany i doprowadzony do policyjnej celi. W trakcie jego przeszukania policjanci znaleźli blisko 2 gramy amfetaminy.

Nowomiejscy kryminalni przedstawili mieszkańcowi powiatu brodnickiego dwa zarzuty: kradzieży benzyny i oleju napędowego w ilości ponad 243 litrów o łącznej wartości blisko 1500 zł oraz posiadania substancji psychotropowej w postaci amfetaminy.

W trakcie wykonywania czynności z mężczyzną ustalono także, że dokonał on dwóch kradzieży paliwa w dniu 14 i 17 października na terenie powiatu iławskiego. Iławscy policjanci przedstawili mu dwa zarzuty kradzieży oleju napędowego w łącznej ilości ponad 420 litrów i wartości ponad 2600 zł.

To nie koniec jego kłopotów. Mężczyzna ten ma swoim koncie także inne kradzieże paliwa na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

żródło: KPP Nowe Miasto

red.

nowemiasto@gazetaolszthnska.pl