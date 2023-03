Pobity mieszkaniec Kurzętnika. 18-latek z Nowego Miasta usłyszał zarzuty

Do zdarzenia doszło we wtorek 28 lutego w Kurzętniku. Wtedy to oficer dyżurny nowomiejskiej komendy został powiadomiony o pobiciu jednego z mieszkańców wsi. Pokrzywdzony wymagał opieki lekarskiej doznając urazu głowy, kolana i podudzi. Policjanci pracujący nad tą sprawą ustalili sprawcę i przebieg całego zdarzenia. Okazał się nim 18-letni mieszkaniec Nowego Miasta Lubawskiego, który uderzał pięściami po głowie i ramionach oraz kopał pokrzywdzonego powodując u niego obrażenia. Sprawca został zatrzymany przez funkcjonariuszy i usłyszał dwa zarzuty: pobicia oraz uszkodzenia telefonu należącego do pokrzywdzonego. Teraz ze swego zachowania będzie się tłumaczył przed sądem.

Zgodnie z kodeksem karnym za to przestępstwo grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.

źródło: KPP Nowe Miasto

red.

nowemiasto@gazetaolsztynska.pl