Wiadomo dlaczego sprawca kolizji na trasie Nowy Dwór Bratiański - Łąki Bratiańskie uciekł z miejsca zdarzenia

Sprawca sobotniej kolizji drogowej, który oddalił się z miejsca zdarzenia nie uniknie odpowiedzialności za swoje zachowanie. Jak się okazało mężczyzna ma aktywne 3 sądowe zakazy prowadzenia pojazdów mechanicznych. Za to przestępstwo może mu grozić kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

W minioną sobotę (14.01.23r.) ok. godz. 8:30 oficer dyżurny nowomiejskiej komendy Policji otrzymał zgłoszenie o kolizji drogowej, która miała miejsca na drodze powiatowej relacji Łąki Bratiańskie- Nowy Dwór Bratiański.

Z ustaleń policjantów, którzy pracowali na miejscu wynikało, że kierujący seatem ibiza jadąc od strony Nawry na skrzyżowaniu dróg nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu kierującej toyotą doprowadzając do zderzenia aut. Sprawca oddalił się z miejsca zdarzenia.

W poniedziałek rano policjanci ustalili dane mężczyzny, który prowadził auto. Okazał się nim 40-letni mieszkaniec Nowego Miasta Lubawskiego. Mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 2500 zł.

Ale to nie koniec jego kłopotów. Policjanci przedstawili mu zarzut naruszenia sądowego zakazu prowadzenia pojazdów, bowiem kierował on seatem pomimo tego, że obowiązują go aż 3 aktywne sądowe zakazy prowadzenia pojazdów mechanicznych. Za to przestępstwo może mu teraz grozić kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

źródło: KPP Nowe Miasto

red.

nowemiasto@gazetaolsztynska.pl