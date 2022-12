Przekroczył dozwoloną prędkość jadąc na magnesie

W piątek (16 grudnia), na drodze wojewódzkiej nr 538 w miejscowości Kuligi w powiecie nowomiejskim, inspektorzy z Oddziału Terenowego z Iławy, podczas wspólnych działań kontrolnych w ramach akcji „PRĘDKOŚĆ” z funkcjonariuszami Policji z KPP w Nowym Mieście Lubawskim, zatrzymali do kontroli pojazd ciężarowy. Powodem zatrzymania do kontroli było przekroczenie dozwolonej prędkości w obszarze zabudowanym o 25 km/h. Już po krótkiej chwili na podstawie wydruku z tachografu ustalono, że kierowca fałszuje czas pracy. Zapisy na wydruku wskazywały, że pojazd nie jedzie od 16 minut mimo, że został zatrzymany do kontroli drogowej podczas przejazdu drogą wojewódzką przekraczając dozwoloną prędkość.

Kierowca stosując się do powszechnej opinii, że „na bocznych nie stoją” chciał odebrać wymaganą przerwę w pracy i przyłożył do czujnika ruchu magnes. Magnes zakłócał prawidłową pracę tachografu - w czasie kiedy kierowca faktycznie prowadził pojazd, w pamięci tachografu oraz na karcie kierowcy rejestrowany był odpoczynek. Do magnesu była przymocowana dodatkowo przygotowana rączka żeby ułatwić przyczepianie magnesu przy trudnym dostępie do czujnika ruchu.

Na podstawie analizy zapisów w tachografie i okazanych do kontroli dokumentów przewozowych ustalono, że kierowca magnesu używał także w dniu 10.12.2022 r. oraz w dniu 16.12.2022 r. bezpośrednio po rozpoczęciu pracy podczas przejazdu po pierwszy ładunek.

Dodatkowo ustalono, że kierowca podczas przejazdu po pierwszy ładunek buraków w dniu 16.12.2022 r. nie zalogował do tachografu karty kierowcy.

Skontrolowanego kierowcę ukarano mandatami karnymi: za nierejestrowanie aktywności kierowcy na karcie kierowcy w wysokości 2 tysięcy złotych oraz za przekroczenie dopuszczalnej prędkości w wysokości 300 zł i 5 pkt. Wobec przewoźnika wszczęto postępowanie administracyjnie, zagrożone karą administracyjną w wysokości 12 tysięcy złotych.

Kontrolowany kierowca był jednocześnie zarządzającym transportem w tej firmie przewozowej dlatego wobec niego będzie prowadzone postępowanie administracyjne, zagrożone karą administracyjną w wysokości 2 tysięcy złotych - za korzystanie przez kierowcę z niedozwolonego przedmiotu wykonanego lub przeznaczonego do celów podrabiania lub przerabiania danych rejestrowanych przez tachograf.

Przyjęcie przez kierowcę mandatów karnych oraz grożąca kara administracyjna nie wyczerpały konsekwencji jakie grożą kontrolowanemu kierowcy. Kierowcy zatrzymano prawo jazdy na trzy miesiące za używanie przedmiotu w celu podrobienia danych rejestrowanych przez tachograf. Kierowca dodatkowo został przekazany funkcjonariuszom Policji w celu prowadzenia postępowania związanego z fałszowaniem wskazań drogomierza związanego z użyciem magnesu i tym samym zatrzymaniem licznika przebiegu kilometrów w pojeździe. Ingerencja w drogomierz jest traktowana jako przestępstwo z art. 306a Kodeksu Karnego.

źródło: WTD

