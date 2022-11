Mieszkanka naszego powiatu oszukana "na węgiel"

Oszuści posuwają się do coraz to nowych metod swojego działania. Za nową metodę oszustwa obrali sobie węgiel. Obecnie jest to towar drogi i deficytowy. Konsumenci czekają w długich kolejkach na zakup węgla i poszukują nowych źródeł jego zakupu. To daje pole do działania dla oszustów. Dlatego bądźmy ostrożni podczas takich transakcji i nie dajmy się oszukać!