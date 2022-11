Świnie wpadły do gnojowicy. Nie wszystkie udało się uratować

Do wypadku doszło w chlewni znajdującej się w Mrocznie.

W sobotę służby otrzymały wezwanie do Mroczna. W jednym z gospodarstw rolnych doszło do wypadku. Ruszt w chlewni na którym stały świnie zawalił się.

Zwierzęta wpadły do gnojowicy, udało się wydobyć wszystkie zwierzęta, niestety kilkanaście z nich nie przeżyło.

red.

