Pijani rowerzyści i kierowca ciągnika bez uprawnień

Mimo licznych apeli do kierowców o zachowanie rozwagi i stosowanie się do przepisów ruchu drogowego w dalszym ciągu zdarzają się kierujący, którzy rażąco łamią obowiązujące zasady. Tylko wczoraj policjanci wyeliminowali z dalszej jazdy dwóch nietrzeźwych rowerzystów i kierującego ciągnikiem, który nie posiadał uprawnień do kierowania tym pojazdem.