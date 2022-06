Krowa topiła się w jeziorze pod Nowym Miastem Lubawskim. Strażacy z niemałymi problemami uratowali jej życie[ZDJĘCIA]

Druhowie zostali wezwani na ratunek krowie, która topiła się w jeziorze Gil. Jest to akwen niedaleko Jamielnika, w gminie Nowe Miasto o powierzchni 4.70ha.

Młodą krowę udało się uratować, jednak była to niezwykle trudna akcja. Strażacy ochotnicy za pomocą sznurka musieli wyciągnąć zwierzę, które do lekkich przecież nie należy. Wszystko działo się nad zarośniętym brzegiem z trudnym dostępem do wody.

Ostatecznie krowa została uratowana i mogła wrócić do stada.

W akcji brali udział strażacy z JRG Nowe Miasto i druhowie z OSP Jamielnik.

