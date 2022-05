Akcja na jeziorze Skarlińskim. Mężczyzna wypadł z łódki

Do zdarzenia doszło w środę, 25 maja przed godziną 18:00. Na jeziorze Skarlińskim pływała wywrócona łódka, której trzymał się mężczyzna.

Zanim przyjechały służby, świadkowie rzucili się na pomoc, co z pewnością miało ogromny wpływ na szczęśliwy finał tego zdarzenia. Do wypadku doszło około 100 m od brzegu.

Około 60 letni wędkarz został szczęśliwie doholowany na brzeg, był wychłodzony i wycieńczony, ale nie wymagał hospitalizacji.

Wielkie brawa należą się przypadkowym osobom, które nie pozostały obojętne i być może uratowały wędkarzowi życie.

