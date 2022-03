Pochodzący z Nowego Miasta, Kordian Szwarc na spotkaniu z prezydentem USA Joe Bidenem

W piątek, 25 marca 2022 do Polski przyleciał prezydent USA Joe Biden na dwudniową wizytę.

Pierwszego dnia pobytu w Polsce, Joe Binden spotkał się w Rzeszowie ze stacjonującymi tam amerykańskimi żołnierzami, a także z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz pomocy w pogrążonej wojną Ukrainie.

Jedną z takich organizacji jest Caritas Polska, której zastępcą dyrektora jest franciszkanin Kordian Szwarc, pochodzący z Nowego Miasta, stąd jego obecność na spotkaniu z prezydentem USA.

— Spotkanie prezydentów Joe Bidena i Andrzeja Dudy z przedstawicielami ngosów było też dla mnie okazją, by w imieniu dyrektora Caritas Polska podziękować wszystkim wolontariuszom, pracownikom, ludziom dobrej woli, organizacjom pozarządowym, samorządowym i rządowym za to dobro, które się wydarza w naszym kraju. Za ugoszczenie tylu braci i sióstr i pokazywanie, że dobra jest więcej — napisał w swoich mediach społecznościowych.

Nowomieszczanin Michał Szwarc wstąpił do zakonu franciszkanów przyjmując imię "Kordian". Mówi o sobie "franciszkanin zwykluch", ale tak naprawdę jest niezwykłym człowiekiem. Ojciec Kordian Szwarc to inicjator projektu Siedem Aniołów, duszpasterz Pielgrzymki Młodzieży Różnych Dróg i Kultur, organizator ulicznych teatrów ognia, producent filmów „Jedenaście” czy „Przed sklepem jubilera”. Miłośnik natury, żartów i serdeczności. Ojciec Kordian przez trzy lata był wikariuszem w parafii św. Antoniego Padewskiego w Jarocinie. We wrześniu 2020 roku został zastępcą dyrektora Caritas Polska.

red.

a.laskowska@gazetaolsztynska.pl