Profesor Jan Falkowski do swoich wspomnień zaprosił 27 osób, stałych mieszkańców Ziemi Lubawskiej lub tylko w niej urodzonych, albo przebywających okresowo, z racji pełnienia różnych obowiązków.

— Są to osoby, które w sposób niezwykle życzliwy poświęcili mu bezcenny czas, i na ogół miejsce u siebie, podzielili się swoją wiedzą, pracą, osiągnięciami, a nawet swoimi pasjami czy też sekretami, stając się niecodziennymi bohaterami wspomnień Jana Falkowskiego. — Wciąż noszę w mojej pamięci dwa słowa, jakże odmienne: poznanie i uznanie. To one przeplatają się wzajemnie, tworząc kanwę moich wspomnień — mówi profesor.

Dziś dr Andrzej Korecki we wspomnieniach profesora Jana Falkowskiego.

Dr Andrzej Korecki, jest wybitnym historykiem, niezrównanym tytanem pracy, którego miałem zaszczyt poznać znacznie wcześniej niż ukazała się moja monografia. Jako naczelnik Wydz. Kultury, Sportu, Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim, od lat publikuje, recenzuje, prezentuje liczne wykłady z historii Ziemi Lubawskiej. Do szczególnie cennych można zaliczyć: monografie i wiele innych publikacji dotyczących Lubawy, Nowego Miasta Lubawskiego, gm. Grodziczno, Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Mieście Lubawskim.

Silne wrażenie na każdym czytelniku robi jego blisko 400 s. licząca „Winnica Pańska”, czyli Kronika powołań kapłańskich i zakonnych XIX i XX wieku w Dekanacie Nowomiejskim. Stale bardzo aktywny, twórczy, a mieszkańcom tej ziemi niezmiennie, niezmiernie życzliwy. Można rzec – „chodząca encyklopedia Ziemi Lubawskiej”. Chyba drugiej takiej osobowości się nie znajdzie. Miałem okazję współuczestniczenia z nim na kilku konferencjach naukowych. Na wszystkich był znakomicie przygotowany merytorycznie z wzorową prezentacją swoich dociekań i poglądów. Doktora Koreckiego poznałem bliżej podczas konferencji zorganizowanej w 2002 r. przez Urząd Miasta Lubawy w 786 rocznicę ogłoszenia przez papieża Innocentego bulli „Pia vota fidelium…, w której po raz pierwszy wymieniono Ziemie Lubawską – Terra Lubovie. Potem spotkaliśmy się w 2004 r., przy konstruowaniu „Planu rozwoju lokalnego Nowego Miasta Lubawskiego na lata 2004-2013”. Dr A. Korecki był członkiem, a zapewne i kierownikiem niezwykle ważnej tzw. Grupy Społecznej, liczącej przedstawicieli 27 instytucji oraz 24 osoby. Jego wypowiedzi cechował zawsze umiar i poszukiwanie konsensusu, co w kwestiach długookresowej strategii rozwoju jest niezmiernie ważne.

19 maja 2008 r. odbyła się uroczysta sesja zorganizowana przez Starostwo nowomiejskie z okazji dwuwiekowej samorządowej tradycji powiatu lubawskiego. Jej głównym organizatorem i przewodniczącym był dr A. Korecki. Obchody rozpoczęły się Mszą św. w Bazylice Mniejszej pw. św. Tomasza w Nowym Mieście Lubawskim. To podczas homilii wygłoszonej przez proboszcza z parafii Rybno ks. kan. Mirosława Owczarka „popłynęły” strofy mojej „Modlitwy Dziękczynnej” napisanej na osiemsetną rocznicę powstania Terra Lubovie (Ziemia Lubawska 2006, s. 866). Było mi niezmiernie miło.

Swoje wspomnienie o Doktorze A. Koreckim chciałbym zamknąć strofami wiersza A. Asnyka:

„Wszyscy są wspólną związani macierzą:

Umarli, żywi, wielcy i mali,

Wrogowie, bracia, dalecy lub bliscy,

Jedni od drugich nawzajem zależą,

Odpowiadając za wszystkich, za każdego wszyscy.”