Kolejny nabór do chóru chłopięco - męskiego przy parafii w Nowym Mieście

Ten charyzmatyczny dyrygent, organista nowomiejskiej parafii, organizuje kolejny nabór do chłopięco - męskiego chóru w Nowym Mieście.

Chór ten liczy 12 mężczyzn (tenory i basy) i tylko trzech chłopców. Będzie okazja dołączyć do tego wyjątkowego grona.

Najbliższy nabór odbędzie się 19 marca, w sobotę o godzinie 10:30 w sali prób chóru ( w budynku parafialnym naprzeciw kościoła).

Początek regularnych prób chóru odbędzie się w maju. Chłopcy będą ćwiczyć w soboty, w godzinach przedpołudniowych, mężczyźni we czwartki o godzinie 18:45, po wieczornej mszy świętej.

W programie zajęć profesjonalna nauka śpiewu pod okiem Artura Backiela wykwalifikowanego dyrygenta, który dzięki swojemu doświadczeniu przygotuje chór do występów nie tylko w Nowym Mieście, ale także w kraju i za granicą.

— Rozsławmy nasze miasto na muzycznej arenie międzynarodowej i ogólnopolskiej — mówi Artur Backiel — Uwolnijmy talenty, skorzystajmy ze swoich możliwości. Chór to zaszczyt i piękna przygoda, wyjazdy na szkolenia i koncertowanie w wyjątkowych miejscach. Przyjdź, posłuchaj i zobacz. Zrób coś dla siebie i swojej lokalnej społeczności.

Już we wrześniu 2022 roku będzie możliwość wyjazdu do Rzymu, więc jeśli ktoś się waha niech wie, że bycie chórzystą u św. Tomasza daje wielkie możliwości.

red.al

nowemiasto@gazetaolsztynska.pl