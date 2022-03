Nowe Miasto Lubawskie wysyła pierwszy transport darów dla Ukrainy

Transport zapewniła Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim, która dostarczy towar do magazynu Banku Żywności w Olsztynie. Wśród towarów znalazły się m.in. koce, karimaty, śpiwory, kołdry, pościele, pieluchy, ręczniki, latarki, baterie, nosze składane, maseczki ochronne, środki czystości i higieny, materiały opatrunkowe, leki, kubki termiczne, termosy itp.

Punkt zbiórki przy Miejskim Centrum Kultury funkcjonować będzie aż do odwołania, w każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 12:00 oraz od 16:00 do 18:00.

Mieszkańcy Nowego Miasta Lubawskiego i tym razem pokazali swoje wielkie serce, które w tym przypadku jest jednocześnie solidarnością z narodem ukraińskim.

W dalszym ciągu apelujemy do Mieszkańców Nowego Miasta Lubawskiego, ażeby nie zostali obojętni wobec zbrodni ludobójstwa, która toczy się na naszych oczach.

Przyjmiemy każdą ilość towarów niezbędnych obywatelom Ukrainy.

— Przynosząc do punktu zbiórki towary, prosimy koniecznie bazować na artykułach, produktach, materiałach i przedmiotach wymienionych w liście produktów i środków niezbędnych, która została opracowana przez MSZ i MSWiA. Lista ta będzie na bieżąco aktualizowana w zależności od potrzeb. Informację o aktualizacji listy wraz z obowiązującą listą towarów otrzymacie Państwo wraz z sms, który zostanie wysłany przez Urząd Miejski w systemie komunikatora SMS — informuje samorząd.

— Zachęcam, tych mieszkańców, którzy jeszcze nie zarejestrowali się do urzędowego systemu informacji sms do wykonania prostej i darmowe rejestracji. Zarejestrować się można klikając w baner „SISMS.pl” znajdującej się na aktywnej dolnej belce naszej strony internetowej — czytamy w komunikacie Urzędu Miasta.

Wszelkich informacji z zakresie pomocy dla Ukrainy (jak i systemu komunikacji SMS) można uzyskać u koordynatora (tel. 478299871, e-mail: sekretarz@umnowemiasto.pl).

Lista produktów i środków, które mogą być przekazane potrzebującym na Ukrainie (w tym oczekującym przed przejściami granicznymi).

Odzież i okrycie:

 Koce zwykłe i termiczne

 Śpiwory

 Podkładki pod materac do spania z wodoodpornej folii aluminiowej

 Materace

 Ubrania (nowe lub używane w dobrym stanie)

 Płaszcze przeciwdeszczowe

Środki higieny i czystości:

 Płyny do kąpieli/pod prysznic/mydło

 Dezodoranty

 Pasta do zębów

 Szczoteczki do zębów

 Grzebienie

 Bielizna damska, męska, dziecięca

 Podpaski

 Pampersy

 Pieluchy dla dorosłych

 Papier toaletowy i ręczniki papierowe

 Ręczniki (w tym z mikrofibry)

 Worki na śmieci

 Środki dezyfekujące/alkohol do dezynfekcji

 Maski filtrujące lub jednorazowe

Żywność:

 woda

 żywność do szybkiego przygotowania (instant)

 batony (w tym energetyczne),

 bakalie, orzechy,

 konserwy,

 makarony, płatki zbożowe do szybkiego przygotowania

 narzędzia kuchenne jednorazowego lub wielokrotnego użytku: talerz głęboki, łyżka, widelec,

nóż, szkło (silikon spożywczy lub plastik)

Inne:

 Zapałki

 Baterie, powerbanki

 Oświetlenie, w tym latarki

 Świece

 Zestawy pierwszej pomocy

Podstawowe środki medyczne (witaminy, środki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, leki na kaszel i przeziębienie)

Czego nie wysyłamy w ramach pomocy humanitarnej?

UWAGA: produkty z poniższej listy nie będą przyjmowane! Jeżeli chcesz przekazać coś z poniższej listy

 Broń palna (w tym gazowa, hukowa itp.)

 Broń biała

 Hełmy, elementy opancerzenia, umundurowania

 Inny sprzęt militarny i paramilitarny

 Produkty, których wywóz z terytorium RP wymaga koncesji lub zezwolenia

 Inne produkty, które nie stanowią pomocy humanitarnej.

źródło: UM Nowe Miasto Lubawskie

red.

