Ewelina Wyrzykowska zasłużona dla gminy Nowe Miasto

Na sesji w świetlicy wiejskiej w Mszanowie obecni byli bliscy Eweliny Wyrzykowskiej, jej mąż z córkami oraz rodzice. Były także osoby, z którymi znana nowomiejska lekarka współpracowała na co dzień, troszcząc się o zwierzęta, m.in. przedstawicielki Stowarzyszenia Ochrony Zwierząt "Przytul Psisko", którego pani Ewelina była współzałożycielką. Był także przedstawiciel Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w Napromku Lech Serwotka, Jolanta Szulc z przychodni "Eskulap" w Nowym Mieście, Magdalena Galek, przyjaciółka pani Eweliny oraz Katarzyna Lipczyńska-Olczyk z Gabinetu Weterynaryjnego VetAvi. Przybyli także sołtysi z gminy Nowe Miasto oraz pracownicy Urzędu Gminy Nowe Miasto i Gminnego Centrum Kultury w Mszanowie.

Ewelina Wyrzykowska odeszła 17 maja 2021 po walce z chorobą. Miała zaledwie 45 lat. Ceniona lekarz weterynarii pozostawiła po sobie niezwykłe świadectwo troski o zwierzęta. Swoją postawą, uczyła ludzi empatii wobec chorych, bezbronnych i porzuconych zwierzaków, miała ogromny wpływ na postrzeganie ich w środowisku. Ewelina Wyrzykowska, swoimi działaniami, rozpoczęła nowy rozdział w opiece nad zwierzętami, pokazując, że każde z nich ma prawo do godnego życia.

— Ocieplała budy, wydłużała łańcuchy, otwierając ludzkie serca na potrzeby zwierząt — mówiła Jolanta Lipszyc, jedna z inicjatorek akcji nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Nowe Miasto".

Do 5 października zbierane były podpisy na listach popierających wniosek. Zebrano ich ponad 1900. Radni gminy Nowe Miasto nie mieli wątpliwości, że Ewelina Wyrzykowska jest osobą, która bez wątpienia zasługuje na tytuł "Zasłużony dla Gminy Nowe Miasto".

Podczas sesji Rady Gminy Nowe Miasto, Jolanta Lipszyc omówiła życiorys i dokonania Eweliny Wyrzykowskiej. Na tą okazję Elżbieta Olszta przygotowała prezentację multimedialną, w której zebrane zostały najważniejsze momenty z życia zmarłej lekarki.

— Ewelina Wyrzykowska była wybitnym lekarzem weterynarii i wielkim człowiekiem — mówił wójt Tomasz Waruszewski — My jako samorząd pozyskujemy środki na budowę infrastruktury drogowej, kanalizacyjnej, budujemy świetlice. Jednak inwestycje to nie wszystko, nie zagwarantują nam one szczęścia i radości. To dają nam przede wszystkim otaczający nas ludzie: serdeczni, przyjaźni, roztaczający wokół siebie dobro. A o tym, czy ktoś jest dobrym człowiekiem świadczy podobno również jego podejście do zwierząt. W tym zakresie Ewelina Wyrzykowska nie miała sobie równych.

Edyta Gorzka i Zbigniew Wiśniewski, radni gminy Nowe Miasto, na ręce Daniela Wyrzykowskiego, męża pani Eweliny i ich córek, złożyli kwiaty i akt nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Nowe Miasto".

— Bardzo się cieszymy, że nastąpiło nadanie tytułu. Ewelina była osobą, która wprowadziła nową rzecz na naszym terenie, pokazała, że można zarażać pasją do zwierząt, do bezinteresownej pomocy tym zwierzętom. Do tego, że trzeba ratować, nie można być obojętnym na krzywdę zwierząt — mówi Izabela Malinowska ze Stowarzyszenia Ochrony Zwierząt "Przytul Psisko" — Starała się edukować, pokazywać, że się da. Dzięki temu mamy czasy, że jest lepiej w zakresie opieki nad zwierzętami. Chcemy, aby to trwało nadal, będziemy kontynuować dzieło Eweliny. Już bez niej, ale z nadzieją, że nie zabraknie wolontariuszy, a gminy będą chciały z nami współpracować, tak jak do tej pory.

Ewelina Wyrzykowska, lekarz weterynarii, zawodniczka AZS Olsztyn w koszykówce, kochająca i troskliwa mama, niezawodna przyjaciółka, dobry człowiek. Lekarski fartuch zamieniała na kombinezon, aby oddać się swojej pasji, jaką były wyścigi samochodowe. Z mężem Danielem przemierzyła nie jedną trasę, czasem jako pilot, czasem jako kierowca. Zawsze z uśmiechem i błyskiem w oku. Była spełniona i radosna. Może dlatego, że żyła zgodnie z mottem, które często powtarzała: " Grunt to robić, to co się kocha, z tym, kogo się kocha".

