W Radomnie po raz trzeci odbędzie się Bieg Przełajowy im. Ks. Józefa Dembieńskiego

Nie jest to bieg uliczny, a cudowne doświadczenie biegania po niezwykle malowniczych terenach położonych nad jeziorem w Radomnie. Do tego świetna atmosfera i piękne medale. Powodów jest jednak zdecydowanie więcej, aby w Radomnie wystartować. A okazja będzie w ostatnich dniach wakacji. Warto już dziś zapisać sobie te zawody w kalendarzu letnich, biegowych startów.

W tamtym roku, chętnych było więcej niż pakietów startowych co pokazuje, że ta biegowa impreza to ważny punkt w kalendarzu każdego zawodnika.Dlatego nie ma na co czekać!

III Bieg Przełajowy Im. Ks. Józefa Dembieńskiego odbędzie się w dniu 29.08.2021 w Radomnie. Start i meta na placu przed kościołem. Dystans dla wszystkich biegaczy wynosi:

>>> bieg krótki (od 16 roku życia) ok - 6 km.

>>> bieg dłuższy (od 16 roku życia) ok – 12 km

>>> bieg dla dzieci max 500 m.

Opłata startowa:

>>> do 25.08.2021: 50 zł dystans 6 i 12km oraz 10 zł dystans 500m (dzieci)

>>> w dniu zawodów 29.08.2021: 60 zł dystans 6 i 12km oraz 20 zł dystans 500m (dzieci).

Łączny limit zgłoszeń - 200

Do zobaczenia w Radomnie!

red.al

nowemiasto@gazetaolsztynska.pl