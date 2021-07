60 harcerzy ewakuowanych z obozu w Gaju [ZDJĘCIA]

Burza, która przeszła nad powiatem nowomiejskiem, w nocy z 14 na 15 lipca, wyrządziła wiele szkód. Do tych zjawisk można się było przygotować, bo wszelkie prognozy wskazywały na to, że może być groźnie.

W związku z prognozami i wydanymi alertami pogodowymi o silnym wietrze, burzy i opadach deszczu, kilka godzin przed nadejściem burzy, o godzinie 17:30 w środę, zastępy straży pożarnej ewakuowały prewencyjnie obóz harcerski w miejscowości Gaj, gmina Biskupiec.

60 harcerzy i 7 osób z kadry obozu zostało przeniesionych do budynku Szkoły Podstawowej w Łąkorzu. Uczestnicy obozu to członkowie Hufca Ząbki, Chorągiew Stołeczna, w wieku od 7 do 18 roku życia. Tam wszyscy spędzili spokojnie noc i spędzą kolejną, ponieważ na noc z 15 na 16 lipca także prognozowane są burze.

15 lipca, w czwartek po godzinie 8:00 druhowie z OSP Łąkorz wraz ze strażakami z PSP Nowe Miasto rozpoczęli usuwanie szkód po przejściu burzy.





— Transport rzeczy ewakuowanych obozowiczów zapewniły PSP Nowe Miasto i OSP Biskupiec. Wcześniej swoją pomoc w uprzątnięciu skutków nawałnicy na miejscu zaoferowali także leśnicy z leśnictwa Lipowa Góra wraz z pracownikami Zakładu Usług Leśnych — informują druhowie z OSP Łąkorz.

— Uszkodzone zostały dwa namioty, straty są niewielkie — informuje Dorota Nowińska z ZHP Nowe Miasto — Obsługa obozu pracuje na miejscu, przygotowują posiłki do harcerzy przebywających w Szkole Podstawowej w Łąkorzu.

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć ulewne opady deszczu od 30 mm do 40 mm, lokalnie do 60 mm oraz porywy wiatru do 100 km/h.

Od: 2021-07-15 14:00 do: 2021-07-16 02:00.

