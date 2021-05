Takiej hali w powiecie nowomiejskim jeszcze nie ma. Pierwsza powstanie w Bratianie

Tego typu obiektu na terenie gminy Nowe Miasto, a nawet całego powiatu, nie ma. Hala targowa powstanie w Bratianie, umowa na realizację tej inwestycji została już podpisana.

Wójt Tomasz Waruszewski, podpisał umowę z Urzędem Marszałkowskim, na dofinansowanie budowy hali targowej w Bratianie.

— Aktualnie przygotowywana jest procedura przetargowa, w tym roku zostanie wykonana dokumentacja projektowa, a następnie prace budowlane — informuje Tomasz Waruszewski.

Budowa hali targowej to odpowiedź samorządu z Mszanowa, na potrzeby mieszkańców, sprzedawców, wytwórców i hodowców oraz rolników. Jest potrzeba stworzenia przestrzeni dla tzw. "małego handlu" tak wynika z przeprowadzonych konsultacji społecznych.

— Miejsce to powinno mieć odpowiedni standard, na miarę XXI wieku — wyjaśnia wójt gminy Nowe Miasto — Ma kojarzyć producentów żywności i konsumentów, będzie obiektem całorocznym.

Zaprojektowano 29 stanowisk handlowych o łącznej powierzchni ponad 500 metrów kwadratowych. Ponad połowa powierzchni handlowej będzie przeznaczona dla rolników. Oprócz hali, powstaną wiaty zewnętrzne, także przeznaczone do sprzedaży, parkingi i cała infrastruktura. Teren przy hali będzie połączony z istniejącą już ścieżką pieszo-rowerową. Obiekt będzie posiadał pełne zaplecze sanitarne, na dachu zamontowane będą panele fotowoltaiczne.

— Stawiamy na ekologiczne rozwiązania. Do czasu budowy instalacji gazowej we wsi, obiekt będzie ogrzewany za pomocą gazu ze zbiornika podziemnego — tłumaczy Tomasz Waruszewski. Inwestycja ta będzie kosztowała ponad 2 miliony złotych, z czego 1 milion złotych to dofinansownie z PROW.

Hala targowa powstanie przy ulicy Olsztyńskiej w Bratianie, przy drodze krajowej numer 15, obok dawnego dworca kolejowego. Do obiektu będzie wybudowany zjazd bezpośrednio z drogi krajowej.

Zakończenie inwestycji zaplanowano na 2022 rok.

red.al

nowemiasto@gazetaolsztynska.pl