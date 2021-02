W sobotę rusza basen w Iławie

Centrum Turystyczno-Rekreacyjne informuje, że od dnia 20 lutego czyli od soboty uruchomiona zostanie pływalnia.

Obiekt będzie czynny według poniższego harmonogramu:

Sobota (20.02.) – od godz. 14.00 do 22.00

Niedziela (21.02.) – od godz. 14.00 do 22.00

Poniedziałek (22.02.) – od godz. 10.00 do 22.00

Od wtorku bez zmian czyli od 6.00 do 22.00.

Czasowe ograniczenie w funkcjonowaniu pływalni od 20.02 do 22.02. spowodowane jest kwarantanną pracowników basenu.

Szczegółowe informacje odnośnie funkcjonowania pływalni można uzyskać pod nr. tel. 605 870 240.

