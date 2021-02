Gmina Nowe Miasto otrzymała dotację na budowę ścieżki rowerowej po byłej linii kolejowej

Wysiłkiem trzech lokalnych samorządów, możemy korzystać ze ścieżki rowerowej zbudowanej na dawnej linii kolejowej Iława-Brodnica, biegnącej przez nasz powiat.

Gmina Nowe Miasto chce wybudować ścieżkę rowerową po byłej linii kolejowej nr 260 Nowe Miasto Lubawskie — Zajączkowo Lubawskie na odcinku Pacółtowo - Tyliczki (granica gminy).

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego zatwierdził listę projektów wybranych do dofinansowania z osi „środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów“ na działania służące ochronie różnorodności biologicznej. Dzięki temu gmina Nowe Miasto Lubawskie otrzyma dofinansowanie właśnie na budowę ścieżki rowerowej po byłej linii kolejowej nr 260 Nowe Miasto Lubawskie - Zajączkowo Lubawskie na odcinku Pacółtowo - Tyliczki.

Wartość inwestycji to – 5,6 mln zł, a dofinansowanie wyniesie – 4,7 mln zł.

Dalej jest to teren gminy Grodziczno, aż do samego Zajączkowa. We wrześniu 2020 roku pytaliśmy w Urzędzie Gminy Grodziczno o plany związane z dalszą budową ścieżki, od Tyliczek do Zajączkowa.

— W sprawie budowy ścieżki rowerowej po byłej linii kolejowej do Zajączkowa, na terenie gminy Grodziczno, odbyło się posiedzenie komisji, na którym obecni byli rolnicy zainteresowani tematem — informuje Teresa Dzierżak - Górzyńska, sekretarz gminy Grodziczno. — W najbliższym czasie nie jest zaplanowana ta inwestycja. Decyzja kompromisowa na ten moment jest taka, a nie inna. Nie oznacza to jednak, że do tematu nie wrócimy —dodaje.

Czy sytuacja się zmieniła? Do tematu wrócimy.

red.

nowemiasto@gazetaolsztynska.pl