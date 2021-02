One mają super moc!

Czym jest UEFA Playmakers? „To innowacyjny program skierowany do dziewczynek w wieku od 5 do 8 lat. Na zajęciach wcielimy się w bohaterów bajek z wytwórni Walta Disneya i poprzez zabawę oraz opowiadanie historii wejdziemy do świata piłki nożnej” – tyle krótki cytat zaczerpnięty z oficjalnych materiałów dotyczących tej cennej inicjatywy.

Aby wszystko miało ręce i nogi, najpierw nastąpiło jednak podpisanie wielostronnego porozumienia pomiędzy Akademią Sportu Stomil z jednej strony, a gminą Kurzętnik, tamtejszym Zespołem Szkół im. Władysława Jagiełły oraz SMS-em Kurzętnik – z drugiej. Podpisy pod stosownymi dokumentami złożyli więc Andrzej Królikowski (prezes AS Stomil), Wojciech Dereszewski (wójt kurzętnickiej gminy), Jolanta Paplińska (dyrektor ZS) oraz Jarosław Roszkowski, założyciel, prezes i jednocześnie trener SMS, który tłumaczy, że pod nazwą tego – powstałego przed rokiem – klubu kryją się... sport, marzenia, sukces. – To dla naszego klubu niezwykle ważny dzień – komentował podpisanie umowy partnerskiej „pod znakiem” UEFA Playmakers prezes Roszkowski.

I tak zaczęła się przygoda zawodniczek klubu SMS Kurzętnik. Do lutego 2021 roku odbyło się pięć treningów z trenerami Stomilu Olsztyn. Spotkania odbywały się w hali Zespołu Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku.

— W naszych zajęciach brało udział średnio około 20 dziewczynek z terenu powiatu nowomiejskiego — mówi Jarosław Roszkowski, trener SMS Kurzętnik — Zajęcia te dają wielką radość i frajdę, zapewniają ogromną porcję ruchu i wprowadzają dziewczynki w techniki piłki nożnej opowiadając bajki Disneya.

— Te pięć zajęć, od 4 grudnia do teraz to fantastycznie spędzony czas — mówi Andrzej Królikowski prezes AS Stomil — Dzieci na zajęciach bawiły się super, mają moc i energię. My tylko próbowaliśmy je ukierunkować na filmy Disneya. Podejrzewam, że większość z tych dziewczynek zostanie piłkarkami. O to nam chodziło.

Przygoda się nie kończy. Jarosław Roszkowski rusza z kampanią podczas której, zorganizowane będą na kanwie spotkań z Playmakers, zajęcia sportowe z elementami piłki nożnej dla dziewczynek od 4 do 8 roku życia z powiatu nowomiejskiego, na które serdecznie zaprasza.

red.

nowemiasto@gazetaolsztynska.pl