Lekcja wychowania fizycznego z siatkarzami AZS Olsztyn

W Nowym Mieście Lubawskim odbyła się wyjątkowa lekcja wychowania fizycznego. Uczniowe z trzech nowomiejskich szkół podstawowych mieli wyjątkową okazję trenować siatkówkę z zawodnikami Indykpolu AZS Olsztyn. To wydarzenie stało się nie tylko sportową lekcją, ale także inspiracją do dalszego rozwoju młodych sportowców.

Dzięki zaangażowaniu radnego miejskiego Daniela Smukały, radnej Sejmiku Województwa Bernadety Hordejuk oraz prezesa Indykpol AZS Olsztyn Tomasza Jankowskiego, odbyła się niezwykła lekcja WF, która na długo pozostanie w pamięci uczniów z Nowego Miasta Lubawskiego. W trakcie wydarzenia, młodzież miała okazję uczyć się od prawdziwych mistrzów siatkówki, jak Jan Hadrava, Kuba Hawryluk i Jakub Ciunajtis, którzy poprowadzili lekcję pełną pasji, zaangażowania i sportowego ducha.

Wydarzenie to miało na celu nie tylko poprawę umiejętności fizycznych uczniów, ale także promowanie aktywnego trybu życia. Uczniowie, uczestnicząc w treningu z profesjonalistami, mieli szansę nie tylko poprawić swoją kondycję, ale i dowiedzieć się, jak ważna jest praca zespołowa, dyscyplina oraz motywacja do dążenia do celu. Daniel Smukała, organizator całego przedsięwzięcia, podkreślił rolę takich spotkań w kształtowaniu młodzieży. — Jestem przekonany, że nasi uczniowie wynieśli z tego spotkania wiele cennych doświadczeń i motywacji do dalszego rozwijania swoich sportowych pasji.

Tego typu inicjatywy są nieocenione w edukacji, łącząc pasję do sportu z nauką i wzmacniając więzi pomiędzy młodzieżą a profesjonalistami. Dzięki wsparciu MOSiR Nowe Miasto Lubawskie oraz nauczycielom wychowania fizycznego, którzy także zaangażowali się w organizację wydarzenia, młodzież z Nowego Miasta Lubawskiego miała okazję doświadczyć prawdziwej lekcji sportu.

red.

a.laskowska@gazetaolsztynska.pl